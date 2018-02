"Siamo entusiasti oltre ogni immaginazione nell’annunciare che stiamo ancora una volta allargando alla nostra famiglia. E dico 'oltre ogni immaginazione' perché alcune persone si stanno probabilmente chiedendo se siamo fuori di testa. Probabilmente lo siamo… Ma non potrei essere più eccitato, grato o meravigliato”. Proprio così James Van Der Beek ha annunciato l'arrivo del quinto bebè. L'attore americano noto per il ruolo di Dawson Leery nel celeberrimo teen drama Dawson's Creek, e la moglie Kimberly Brook non si stancano davvero di sfornare pargoli. La coppia aspetta infatti il quinto figlio (in appena otto anni), come ha comunicato lo stesso divo su Instagram. Subito dopo l'annuncio, la coppia è apparsa al Los Angeles Ballet Gala con le forme della gravidanza di Kimberly ben evidenti. James Van Der Beek e Kimberly Brook si sono infatti sposati nel 2010 ed entrambi avevano le idee molto chiare sul tipo di famiglia che volevano cotruire: grande. E diciamo che ci stanno riuiscendo benissimo e con molta gioia. (continua dopo la foto)

Lo scatto ritrae Kimberly sdraiata su un letto con il pancione, già visibilmente ad uno stadio più o meno avanzato della gravidanza, con i loro quattro figli vicino alla mamma intenti a guardare o a toccarle la pancia.La primogenita della coppia si chiama Olivia ed è nata nello stesso anno delle nozze, seguita nel 2012 da Joshua e poi da Annabel (nata nel 2014) e da Emilia (venuta al mondo nel 2016): quattro bimbi, tutti biondissimi e bellissimi. Poco dopo aver diffuso la notizia, la coppia ha mostrato in pubblico la bella pancia della quinta volta mamma lasciandosi fotografare al Los Angeles Ballet Gala. Va detto che la loro famiglia è veramente molto bella e solo a vederli rappresentano il ritratto della felicità. (continua dopo le foto)





L'attore dopo la bellissima avventura di Dawson's Creek Conclusa che gli ha regalato una notorietà planetaria, nell'ormai lontano 2003, ha faticato ad affrancarsi dagli ingombranti panni del cinefilo e sensibile protagonista dell'amata serie adolescenziale, il ruolo a cui resterà probabilmente legato tutta la vita. Questo non gli ha impedito di prenderla con filosofia e autoironia, interpretando per esempio se stesso in "Non fidarti della str**** dell'interno 23". Recentemente è tornato protagonista di una serie tv, in CSI: Cyber, ed è apparso nel film Downsizing.

