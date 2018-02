Gabriel Garko omosessuale? Ancora una volta gli viene posta questa domanda e l’attore non la elude e risponde in modo molto puntuale, anche perché a fargliela stavolta è direttamente il portale Gay.it. Garko piace tanto al mondo gay soltanto grazie alla sua bellezza? E lui replica: “Dici? Non ne sono poi così convinto. Ad ogni modo, l’idea di piacere anche agli uomini, però, non mi disturba affatto. Sono, almeno per quel che mi dicono, un sex symbol e a chi deve piacere un sex symbol se non a tutti?!”. Beh, come dargli torto. In molti hanno sempre chiacchierato sulla sua sessualità. “È un altro cliché che vuole che tutti gli attori più belli siano gay, così come che tutte le belle donne siano delle potenziali mign***0tte”, risponde lui. E aggiunge: “Mi infastidisce, però, quando un omosessuale si diverte a puntare il dito, verso un altro individuo, tacciandolo a tutti i costi di essere gay, come se poi fosse una cosa brutta. Se una persona è risolta, e vive bene la propria sessualità, non avrà mai tutta questa voglia di dispensare etichette qua e là". E poi... (Continua a leggere dopo la foto)

"Mi dispiace, ad esempio, quando a Sanremo venne strumentalizzata la mia affermazione sulle unioni civili. Io mi limitai a dire che due individui, di qualsiasi natura, dovevano e potevano fare quello che meglio credevano, a patto che fossero entrambi consenzienti, ma anche in quel caso venne vista una certa, ed inesistente, chiusura da parte mia”. Una volta Daria Bignardi gli chiese se si sarebbe mai dichiarato laddove fosse stato gay… “Quell’intervista fu molto ficcante, ma anche divertente. Quando qualcuno chiede, pensando di conoscere già la risposta, ti dirò: mi diverto a giocarci”. (Continua a leggere dopo le foto)

Garko, fidanzato con la collega Adua Del Vesco, pensa all’idea di diventare padre: “Oggi più che mai mi sarebbe tanto piaciuto avere un figlio, ma la verità è che non è un giocattolo ed è una responsabilità troppo grande che per colpa del mio lavoro ho sempre rimandato. Il lavoro mi costringe ad essere egoista, nonostante di base non lo sia, e non vorrei mai avere un figlio e non potermelo crescere in prima persona. Se arriverà sarò felicissimo, ma intanto quando posso mi godo i miei quattro nipoti”.

