Aveva letteralmente fatto impazzire tutto il pubblico di Canale 5 qualche anno fa: effettivamente la sua bellezza è quasi disarmante: occhi da gatta e fisico con forme da far andare fuori giri. Thais Souza Wiggers dal 2005 al 2008, la splendida showgirl, è stata la velina bionda di ‘Striscia la notizia'. Nel 2008, poi, si vide costretta a lasciare quell'edizione a metà, per via della gravidanza. Il 4 giugno di quell'anno, infatti, diventò mamma della piccola Giulia, nata dalla relazione con Teo Mammucari. Poi l'ex velina ex bionda ha ritrovato l'amore con l'ex iena Paul Baccaglini. L'incontro a una sfilata durante la settimana della moda, nel febbraio 2010, da lì il grande amore durato 8 anni che è naufragato solo da poco. Infatti la bella Thais ha detto addio al camaleontico e controverso presidente sportivo, lo ha fatto pubblicando un video su Instagram. "Non sono più fidanzata con lui, da un po'. La scelta è stata ragionata, non ci siamo fatti cattiverie. Abbiamo parlato più volte e alla fine abbiamo capito che lasciarsi era la scelta migliore per entrambi. Il nostro rapporto non è mai stato di sofferenze, adesso c'è il dispiacere e non il dolore. Soffri la fine di una storia se una persona ti fa del male e noi non ce ne siamo fatti". (continua dopo la foto)

Quello che forse non è andato giù a Thais è l'aver mancato troppe volte a una promessa di matrimonio che l'ex presidente del Palermo Paul Baccaglini gli aveva fatto. Dopo tanto tempo, nessuna prospettiva di vita futura che non ha più fatto piacere alla bella velina bionda. "Mi chiese di sposarlo in Brasile ha detto l'ex velina -, tornati in Italia, a un anno dalla proposta, il sì non era ancora in vista. Noi siamo stati tanto tempo insieme, quasi 8 anni, e non credo sia un caso quando si parla della crisi del settimo anno. Dopo che stai per tanto tempo con qualcuno, lo stimolo ad andare avanti te lo dà ciò che insieme avete costruito, che sia una casa, che sia un figlio. E tra noi questo non c'era. Due mesi fa ho desiderato che il nuovo anno avesse prospettive migliori". (continua dopo le foto)

Amor da minha vida 💖✨😍#maeefilha Un post condiviso da Thais Wiggers Official (@thaiswiggersofficial) in data: Giu 2, 2017 at 4:04 PDT





Ieri, invece, su instagram, la modella ha scherzato con i fan confermando di essersi lasciata con Paul Baccaglini mentre ha ringraziato tutti quelli che si sono proposti come suoi possibili corteggiatori, tra questi tanti siciliani. Però lei, scherzando, ha dato il suo no ai ‘catanesi', rivali nella stracittadina calcistica con i ‘palermitani'. "Siete sempre fantastici e simpaticissimi- ha detto Thais -, mi fate morire dal ridere, davvero. Dopo l’annuncio sui social, non mi è arrivato un solo messaggio brutto. Tantissimi ragazzi mi hanno scritto per candidarsi come prossimi fidanzati. ‘Io sono il siciliano più bello’ mi hanno scritto. E io ormai i siciliani li riconosco: in loro c’è tanto buonumore, come per noi brasiliani, ed è questo che mi ha fatto innamorare sin dal primo istante di Palermo. Che dire, allora… I casting sono aperti. Mi hanno scritto in molti da Catania, ma non so se potrei mai fare questo a Paul".

Ti potrebbe interessare anche: “Un bel maschietto!”. Michelle Hunziker lo confessa nel salotto di Verissimo. Troppi pettegolezzi, ma adesso arriva la verità dalla diretta interessata: “Abbiamo deciso il nome…”