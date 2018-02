Reduce dal successo di Sanremo, Michelle Hunziker si sta godendo questo bellissimo momento professionale. Nella vita della bella presentatrice anche il privato è d'oro. Ormai si è buttata alle spalle i terribili ani della setta che lentamente le aveva mangiato la vita e oggi ne parla, per aiutare chi sta passando o potrebbe passare momenti così bui. Ma oggi tutto è cambiato e il suo sorriso la dice lunga su quello che la aspetta. La bella moglie di Tomaso Trussardi sarà ospite del salotto tv di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata in onda sabato 24 febbraio 2018, dove racconterà dei suoi prossimi progetti professionali e personali. Una voce che gira da qualche tempo riguarda proprio la sua famiglia. In tanti dicono che presto si allargherà e proprio lei nel corso della trasmissione ha voluto dire come stanno le cose. Nessun pettegolezzo o allusione quindi, ma una verità provata, pronunciata dalla diretta interessata. La conduttrice svelerà infatti di voler diventare nuovamente mamma, dopo la nascita di Aurora Ramazzotti nata nel 1998 dall’amore con Eros, e Sole e Celeste Trussardi. (continua dopo la foto)

"Io e Tomaso - ha ammesso la prestatrice - abbiamo aperto il cantiere per il nostro prossimo figlio. Il desiderio di diventare ancora mamma c’è e c’è anche quello di diventare tra un po’ pure nonna. Io all’età di Aurora (21 anni ) ero già mamma". Insomma, parole più che chiare, molto presto in casa Trussardi-Hunziker ci sarà un nuovo pancione e chissà se la coppia sarà premiata dall'arrivo di un maschietto, visto che fino ad ora i famiglia ci sono 'solo' delle splendide femminucce. “Ho già il nome per il maschietto, ma non lo dico ancora perché non è ancora arrivato”, ha aggiunto la bella svizzera. Per quanto riguarda invece il futuro in tv, si vocifera che la conduttrice possa approdare al timone del nuovo programma di Canale 5, Scommettiamo Che. Michelle conferma: "Sì abbiamo aperto il cantiere. Tra poco inizieremo con le prime riunioni".

Un periodo davvero d’oro per la bella Michelle che è stata la vera regina del Festival di Sanremo 2018. Recentemente Michelle è stata ospite a L'Interviste di Maurizio Costanzo dove ha speso delle bellissime parole nei riguardi del marito: "Non c’è una cosa di quell’uomo che non mi faccia battere il cuore”. Così, dopo la toccante intervista rilasciata a Costanzo, la Hunziker torna nel salotto della Toffanin per svelare inedite novità al suo affezionato pubblico e per regalare ai telespettatori il suo sorriso brillante e pieno di luce.

Ti potrebbe interessare anche: “Acido in faccia a mia figlia Aurora”. Michelle Hunziker choc. Ospite al Maurizio Costanzo Show, gela il sangue di chi la ascolta. “Per lei e per noi un dramma atroce”