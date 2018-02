Avevano fatto sognare il pubblico di 'Uomini e Donne', ma da quando hanno abbandonato il programma qualcosa deve essersi inceppato. Anche se non tutto è così tragico come sembrava negli ultimi tempi... Alex Migliori e Alessandro D’Amico stanno ancora insieme? Dalle immediate presentazioni in famiglia alla repentina convivenza la loro relazione è sempre stata un crescendo, almeno fino ad oggi. Nelle ultime ore, difatti, i fan della coppia non hanno potuto fare a meno di notare una cosa, e cioè: la coppia del Trono Gay è da diverso tempo che non si mostra più insieme sui social. Alessandro D’Amico al momento sarebbe in Spagna e, stando a quanto riportato dal sito Newsued.com, avrebbe anche incontrato il suo ex fidanzato in questi giorni. Ad onor del vero, però, questa non è la prima volta che i due si separano. Al contrario di quanto accaduto in passato, però, quello che ha insospettito di più i followers è il fatto che né Alex Migliorini né Alessandro D’Amico hanno mai menzionato l’uno o l’altro in queste ore. (Continua a leggere dopo la foto)

Silenzio assoluto e nessuna menzione del proprio fidanzato (cosa invece in altre occasioni hanno sempre fatto). Alcuni indizi, tuttavia, sembrerebbero confermare la tesi secondo la quale tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne ci sia aria di crisi. Qualche minuto fa, infatti, l’ex corteggiatore napoletana ha pubblicato una storia su Instagram, facendo ascoltare l’inciso di una canzone cantata da Laura Pausini. “C’è un mondo che va avanti anche se… se tu non ci sei più” queste sono le parole che si sentono nel suo video. Pura coincidenza? (Continua a leggere dopo le foto)

Forse di proposito o forse per puro caso, pochi secondi dopo anche Alex Migliorini ha pubblicato una stories condividendo, allo stesso modo, le parole di una canzone: “Eravamo davvero felici con poco… Non aveva importanza né come né il luogo”. Parole, pure queste, decisamente malinconiche che, di fatto, hanno spinto molti a chiedersi: Ma Alex e Alessandro si sono lasciati? Questo, al momento, non possiamo saperlo. Fino a prova contraria la coppia del Trono Gay parteciperà insieme ad una serata il 24 febbraio. Vediamo se verranno confermarti i sospetti.

