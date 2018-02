Fabrizio Corona esce dal carcere e torna in una comunità terapeutica. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Milano che ha concesso all'ex manager l'affidamento provvisorio e terapeutico in una comunità individuata a Limbiate, nel Milanese. Come ricorda il quotidiano Repubblica, a giugno 2015, dopo aver scontato circa 2 anni e mezzo di detenzione, l'ex re dei paparazzi era uscito dal suo primo periodo detentivo e aveva ottenuto l'affidamento in prova nella comunità 'Exodus' di don Mazzi a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Il giudice, in quell'occasione, gli aveva concesso l'affidamento per una serie di ragioni, tra cui l'assenza di pericolosità sociale e il passato di tossicodipendenza dell'ex agente fotografico. Il giudice della Sorveglianza, Simone Luerti, ha accolto l'istanza dell'avvocato Antonella Calcaterra che ha sempre messo in luce lo stato di ex tossicodipendente di Corona. La stessa richiesta, che in quel caso però riguardava una comunità nel Bresciano,era stata respinta il 13 settembre da un altro giudice della Sorveglianza, Beatrice Crosti che aveva motivato il provvedimento parlando di "attuale pericolosità sociale" del detenuto. Adesso il provvedimento che permette a Corona di uscire da San Vittore, dovrà essere confermato in un'udienza davanti a un collegio della Sorveglianza a fine marzo. (Continua dopo la foto)

Fabrizio, continua sempre l'articolo di Repubblica, potrà dormire nella sua abitazione di via De Cristoforis, dalla quale però potrà uscire soltanto per recarsi nella comunità per seguire il percorso terapeutico e psicologico. La casa dell'ex re dei paparazzi è stata sequestrata nei mesi scorsi dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano ma, da quanto si è appreso, ora l'amministrazione giudiziaria ha deciso di affittarla. E l'avrebbe affittata proprio la fidanzata dell'ex agente fotografico, Silvia Provvedi, conosciuta per il duo con la sorella Giulia (con cui ha condiviso anche l'esperienza all'Isola dei Famosi) chiamato Le Donatella. All'uscita del carcere, ovviamente, c'era anche lei. Che, come mostrano le foto pubblicate dal Corriere della Sera, gli è subito corsa incontro per stringerlo in un lungo abbraccio. (Continua dopo le foto)





Corona, che indossava felpa rossa e bermuda, è uscito dal carcere con la sigaretta in bocca, senza rilasciare dichiarazioni alla stampa (il tribunale di sorveglianza gli ha vietato qualsiasi tipo di comunicazione, ndr) e poi, dopo l'abbraccio con la fidanzata, è salito con lei su un'auto. La Provvedi non ha mai mancato di dare il suo sostegno a Corona. Natale e Capodanno scorsi li ha trascorsi a San Vittore per stare accanto al fidanzato. Non vedeva l'ora che il suo Fabrizio uscisse. A Novella 2000 Silvia aveva detto: "Anche lo scorso anno speravo che io e Fabrizio potessimo stare insieme a casa, mi auguro ci sia ancora poco da aspettare".

