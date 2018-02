Sembravano proprio perfetti: bellissimi, innamorati e con una lunga storia d’amore alle spalle. Ma poi alla fine anche loro sono crollati. Si cambia, si cresce e le prospettive cambiano e diciamo pure la differenza d’età non indifferente ha dato una mano alla rottura tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco. Lei sulla questione non si è mai pronunciata, ma lui in più occasioni ha invece detto quello che pensa, parlando anche con le lacrime agli occhi in una chiacchierata con l’amica Barbara D’Urso. Ma se il tempo lava le ferite, per l’attore partenopeo non è così. E proprio come il Vesuvio nel 79 dopo Cristo anche lui è scoppiato di brutto. In un’intervista rilasciata a Oggi l’ex addolorato è tornato a parlare della relazione ormai conclusa con l’ex Miss Italia e la ferita nel cuore sembra ancora aperta. “Non c’è davvero nulla o nessuno da ricordare – ha puntualizzato l’attore –. È una ferita profonda quella che ho, non si rimargina ancora. Sono scappato in Cina… me ne sono andato dall’altra parte del mondo, completamente solo, dove il telefono manco prendeva, con l’intento di metabolizzare”. E a quanto pare la cosa non gli è riuscita neanche un po’. (continua dopo la foto

L’attore ha inoltre rivelato di aver fatto una fondamentale scoperta. “Era importante per me capire per cosa soffrivo. L’oggetto della mia sofferenza è esistito soprattutto nella mia immaginazione, era la proiezione di qualcuno che oggi so che non esiste… Quella donna che avevo idealizzato, non è mai esistita!. Non facevo parte del progetto di Cristina, però con me c’è stata 12 anni – conclude Fulco – Bastava non starci con me, no?… Io ricordo tante cose bellissime, ma non hanno più il suo volto. Mi guardo indietro e vedo un uomo che ha sempre creduto nella ‘coppia’: ci credo talmente tanto che in due sia meglio, che ho pensato che con lei fosse per sempre. Ma ero il solo a crederlo”.

Ben lungi dall’essersi ripreso, Fulco ha fatto un analisi di quanto accaduto con la Chiabotto, ma forse ha peccato di scarsa autocritica. L’attore dunque deve aver trascorso un periodo molto difficile e probabilmente sta ancora cercando di metabolizzare la fine della storia. Secondo alcuni indizi social, sembrava che Fulco fosse però riuscito a voltare pagina grazie alla modella ventitreenne Noemy Forni. La giovane infatti aveva condiviso sui propri social uno scatto accanto all’attore, ma la presunta relazione non è stata ufficializzata dai diretti interessati. Tantissimi sono i fan dell’ex coppia che vorrebbero rivederli uniti e chissà che la cosa prima o poi non succeda.

