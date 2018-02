Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power: un triangolo che ha fatto parecchio discutere negli ultimi tempi, quando è esplosa la notizia della rottura tra il cantante e la Lecciso. Non si è parlato d'altro per settimane. Poi, dopo il rumor, è arrivata la conferma di Loredana che, a Domenica Live, ha chiarito che "nessuno ha lasciato nessuno, c'è stato un allontanamento. Non ho gradito le esternazioni di Romina, alcune mi hanno fatto tanto male. Perché si comporta così? Non lo so, dovete chiederlo a lei", ha confidato a Barbara d’Urso per poi precisare che spesso è ritratta come la terza incomoda di questa storia, quando invece tra loro "la situazione era ben definita, lui era un uomo libero e insieme abbiamo costruito una famiglia". Nonostante tutto, poi, la Lecciso ha ammesso pubblicamente di amare ancora Al Bano: "Credo nel nostro progetto di famiglia e nell'ultimo anno i problemi di salute di Albano hanno rafforzato il nostro legame". Di fatto, però, a dicembre scorso Loredana ha lasciato la casa dove viveva con Al Bano e i figli per andare ospite dal fratello che risiede a Pavia. Da quando la Power si è riaffacciata nelle loro vite, per lei non c'è più stata pace. (Continua dopo la foto)

L'ex moglie del cantante, a suo avviso, non ha mai perso occasione per corteggiare il marito, esprimendo pubblicamente il suo amore per lui e parlando di una relazione mai terminata. Poi è arrivata quella che per molti è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: la foto social di Al Bano e Romina, allegri e sorridenti, si mostravano insieme durante la tournée con in mano un enorme cuore di biscotto con scritto 'Ti amo' in tedesco. Da Natale, dunque, Al Bano e Loredana vivono separati. Ma sappiamo che si sono rivisti. Un 'incontro segreto' documentato però dal settimanale Spy, che ha immortalato la Lecciso mentre raggiunge Al Bano, reduce da un tour in Australia dove ha portato anche i figli, in un hotel di Milano. (Continua dopo le foto)

Incontro in cui i due si sarebbero chiariti e gli animi si sarebbero rasserenati dopo la bufera dei mesi scorsi, anche in nome dell'amore per i figli. "Sono un uomo di pace", ha detto più volte Carrisi per giustificare la propria volontà di non intervenire sulle vicende che riguardano Loredana e Romina. Ma questa volta la Lecciso sembra abbia fatto il primo passo, quindi è più vicina a 'riprendersi' il cantante. Pace fatta? E Romina? Nel frattempo la Power ha smentito le parole della sorella, che avrebbe fatto alcune considerazioni su Al Bano e sulla sua ex che hanno lasciato sorpresi i fan della coppia. "Ho parlato con mia sorella. Le hanno fatto un'intervista a tranello – ha detto Romina - Cercano di mettere zizzania in famiglia e di screditarci. Sono contenta che grazie ai social la verità la potete sapere da me e che non ho bisogno di parlare con la stampa. Alla fine ci guadagnano solo loro quindi vi prego di non leggere più questi giornalacci".

