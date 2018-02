La parentesi sulla Rete Ammiraglia al timone di Domenica In al fianco della sorella Cristina non è andata nel migliore dei modi, sia in termini di Auditel, sia in quelli di critica. Già un paio di settimane fa erano nati dei dubbi, visto che Cristina da sola aveva presentato da Sanremo lo speciale sul Festival senza Benedetta e senza nemmeno Claudio Lippi. L'esperienza del duo Cristina-Benedetta in conduzione a quanto pare è destinata a finire. E di certo a farne le spese sarà quasi certamente Benedetta, sempre più ai margini del programma con la sorella Cristina al timone delle interviste del contenitore domenicale di Rai Uno. ''A Milano si mormora che la simpatica Benedetta Parodi, 45, sia molto delusa dalla sua esperienza in Rai e che stia meditando di 'barattare' la sua uscita dalla tv pubblica a cui è legata da un contratto biennale. Si dice che potrebbe ben presto rientrare in Real Time alla guida di nuovi programmi. Ci riuscirà? Ah, saperlo…'', aveva fatto sapere Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, come riporta Dagospia. Il verdetto di questa ultima domenica, dopo i fasti in seguito al Festival di Sanremo, è drammatico: Cristina Parodi, infatti, ha ottenuto l'11,7% di share nella prima parte del programma e appena il 9,4% nella seconda, tra i peggiori risultati stagionali. (Continua a leggere dopo la foto)

Si pensi che settimana scorsa, nella puntata dall'Ariston, il programma aveva fatto il 26,8% e il 20,7%, record stagionale. Benedetta ha quindi deciso di darci un taglio, nel vero senso della parola, e di cambiare look. La piccola di casa Parodi ha infatti pubblicato una foto che la ritrae in treno con un nuovissimo taglio cdi capelli - un morbido caschetto ondulato - e la didascalia lascia intendere tutto: "Going back home..." (Tornando a casa). I fan di Benedetta si sono lanciati in complimenti e auguri per la sua carriera televisiva: ''Un taglio sbarazzino che ti sta molto bene!!''. ''Quando il prossimo bakeoff?'', chiede ancora una fan facendo riferimento al reality di pasticceria in onda su Real Time. ''Stai benissimo. ...zia ci mancano i tuoi menù. ...se è vero che la Clerici nn farà più la prova del cuoco xke nn ti proponi tu'', consiglia ancora un utente. Poi ancora un complimento e una frecciatina, non troppo velata, a Barbara D'Urso: ''Purtroppo in tv gentilezza ed educazione non pagano vedi.....la domenica di canale 5''. (Continua a leggere dopo le foto)

La presenza delle sorelle Parodi a Domenica In ha le ore, o meglio le settimane contate. Secondo il settimanale Chi Cristina e Benedetta Parodi non torneranno al timone del programma per la prossima stagione. ''L'avventura delle sorelle Cristina e Benedetta Parodi alla guida di Domenica In non avrà un seguito nella prossima stagione televisiva. Al timone della domenica di Raiuno si prepara ad arrivare un volto amatissimo dagli italiani: Antonella Clerici'', si legge sul settimanale nelle 'Chicche di gossip'. La conduttrice, qualora l'indiscrezione diventasse realtà, potrebbe essere sostituita a ''La prova del cuoco'' da Elisa Isoardi. Inoltre la rivista diretta da Alfonso Signorini rivela che l'autore Riccardo Sfondrini, meglio noto come Chicco, ha lasciato le sorelle Parodi per volare a The Voice su Raidue.

