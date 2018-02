Federica Nargi non teme confronti e, zitta zitta, ha rubato il posto a Belen Rodriguez. L'argentina si è vista soffiare da sotto al naso una ghiotta occasione di notorietà - che per carità non le manca - ma anche di guadagno. L'ex velina di Striscia la notizia sa bene come tenere acceso l'interesse su di sé, e per questo utilizza i social network, dove alterna scatti che la vedono in pose sensuali ad altri più teneri in compagnia della figlia Sofia, nata un anno fa dall'amore con il calciatore Alessandro Matri. Ed è proprio sui social che ha annunciato l'inizio dell'avventura con Foreyever, azienda italiana che produce occhiali da sole e da vista, pubblicando uno scatto provocante che ha subito scatenato la curiosità dei fan. Federica Nargi non potrebbe essere più soddisfatta della sua vita: il rapporto con Alessandro Matri, da cui ha avuto la piccola Sofia poco più di un anno fa, continua alla grande. In tv ha trovato il successo alla guida di ''Colorado''. Non solo, la sua carriera di modella va alla grande, sono sempre di più i marchi che fanno a gara per averla, adesso anche Foreyever l'ha scelta come testimonial. (Continua a leggere dopo la foto)

''Vi aspetto al MIDO domenica 25 Febbraio'', ha scritto la compagna di Alessandro Matri sul suo profilo social. Sarà lì a Milano proprio per il marchio di occhiali che la presenta così: ''Affascinante, elegante e determinata: Federica Nargi è la nuova testimonial 2018 di Foreyever. Un carattere unico, una bellezza delicata e gentile: festeggiamo oggi con lei il suo compleanno! Auguri Federica!''. Come detto, lo scorso anno era stata proprio Belen Rodriguez a prestare il suo volto per il marchio torinese. ''Molto attenta ai dettagli, - avevano detto - agli abbinamenti cromatici delle montature con i vestiti indossati. Belen è una grande professionista, non costruita o artificiale, ma estremamente spontanea e naturale. Serissima durante tutta la giornata di lavoro''. (Continua a leggere dopo le foto)

La modella ha inoltre firmato una linea di bikini che in vista dell'estate sta riscuotendo grande successo. La prima Capsule Collection di Beachwear è sorprendente: è un mix di colore, stile e freschezza. Ispira libertà: la libertà dell'estate, del mare e soprattutto di essere se stesse in ogni occasione. I modelli sono sette. Sette come le diverse emozioni a cui Federica Nargi si è ispirata mentre li disegnava. Sette come gli aggettivi che più la rappresentano. I modelli in questione sono Funny, Sparkly, Friendly, Happy, Sweet, Italian e Sunny. Federica Nargi è ovviamente anche la protagonista della campagna pubblicitaria. Una campagna che fa sognare ad occhi aperti e che fa assaporare l'estate. Il servizio fotografico è stato scattato dal fotografo Andrea Varani a Capri, isola dalla bellezza lussureggiante.

