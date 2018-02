Andrea Damante e Giulia De Lellis sono una delle coppie più discusse della televisione italiana. I due si sono conosciuti all'interno dello studio di Maria De Filippi: Damante sedeva sul trono rosso, mentre la De Lellis era arrivata per conquistare il suo cuore. L'esperienza a Uomini e Donne è stata molto burrascosa ma alla fine l'amore è prevalso e i due sono usciti mano nella mano per proseguire la loro storia lontani dalle telecamere. La coppia è tornata alla ribalta grazie alla prima edizione del Grande Fratello Vip (concorrente Andrea Damante) e, lo scorso anno, alla seconda edizione dello stesso reality, dove era stata proprio Giulia a varcare la soglia della porta rossa. Ma che fine hanno fatto? Ormai da diversi mesi non sono più al centro dei gossip. I Damellis, soprannome dato dai fan di Uomini e Donne, stanno viaggiando per il mondo: prima sono stati alle Maldive per la presentazione del nuovo mascara di Benefit Cosmetics - la De Lellis è la testimonial della casa cosmetica - poi a Los Angeles. Nei giorni scorsi, invece, sono atterrati a Miami. (Continua a leggere dopo la foto)

I due non risparmiano foto e video sui social e tengono aggiornati i loro fan grazie alle rispettive - e seguitissime - pagine Instagram. Non solo. La scorsa settimana Andrea Damante ha lanciato sul mercato discografico il suo nuovo singolo ''Scritta in Fretta'', una vera e propria cronaca del loro amore con tanto di dichiarazione che ha fatto 'sciogliere' la bella Giulietta De Lellis. Il brano ripercorre i due anni passati assieme, partendo dalle scale che la ragazza scese per corteggiarlo nello studio di ''Uomini e Donne'', passando per la famosa scelta con tanto di cascata di petali rossi (a un certo punto canta: "Ti ho scelto proprio come sei: 'mora, sexy ed italiana') e poi snocciolando le proprie impressioni sulla compagna, la convivenza e sulla loro storia d'amore. (Continua a leggere dopo la foto)

Per questa canzone Andrea si è avvalso della collaborazione di Mister Tommy che con Damante l'ha scritta, co-prodotta e soprattutto interpretata. La canzone è stata caricata sul canale Youtube: il video è costituito da una serie di foto della vacanza di lavoro che i due hanno trascorso assieme alle Maldive e, sul finale, c'è anche un messaggio d'amore per San Valentino (Buon San Valentino amore). Andrea Damante ha iniziato la carriera di dj e lo scorso anno è stato anche a New York per un corso. Oltre a far suonare i successi degli altri è stato abile a crearne anche alcuni suoi. Tra il 2016 e il 2017 ha infatti pubblicato: Follow my pamp, Freeze, Shine on me, Next stop e Always.

