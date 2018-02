Giorgio Mastrota, nato il 15 maggio del 1964 a Milano, è il re indiscusso delle televendite. La sua carriera decolla negli anni Novanta grazie alla conduzione di programmi come Miss Universo, Miss Mondo, Miss World Cup e Miss Grand Prix. Nello stesso anno passa alle reti Fininvest, realizzando diverse interviste con i più noti attori sudamericani di telenovelas per il programma Buon Pomeriggio. Viene scelto per Bellezze al bagno, Buongiorno Amica e Il nuovo gioco delle Coppie su Rete 4 ma è proprio con le televendite che riesce a ritagliarsi un ruolo fisso in televisione che, come rivelato in una recente intervista, gli ha permesso di guadagnare cifre da capogiro. ''All'inizio è stato un ripiego, una necessità: con il passare del tempo però mi sono specializzato in questo settore, che non ho più abbandonato e non lascerei per niente al mondo'', aveva detto Novella 2000. Le cifre dei suoi guadagni erano state rivelate da Dagospia, che parlava di ben 850.000 euro l'anno. Tra le sue apparizioni in televisione forse non tutti ricordano quella sul trono di Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)

Correva l'anno 2003 e Mastrota scelse Chiara Dujela. La storia tra i due durò pochissimo e in un'intervista rilasciata a Oggi, non risparmiando critiche alla sua ex, il conduttore ha ripercorso quel periodo. ''Avevo due spazi di televendita dentro al programma – ricorda al settimanale Oggi -: pentole e materassi. Registravo nello studio di fianco, un giorno Maria De Filippi venne a trovarmi e mi disse 'Visto che sei qui, perché non fai il tronista?'. Ero single, lo feci per un mese''. ''Avevo scelto una ragazza carina, mi ero anche 'ingolosito', mi piaceva davvero. Alla fine scoprii che era fidanzata, che stava lì per promuoversi. Insomma, fu un fallimento''. (Continua a leggere dopo la foto)

Poi l'amore è arrivato grazie all'atleta della Federazione Italiana Sport Invernali Flo Gutierrez. Il 24 dicembre del 2017 è nato Leonardo, suo quarto figlio (la giovane gli ha dato anche una femminuccia, Matilde). Il 53enne è padre anche di Federico (avuto da Carolina Barbosa) e adesso si appresta a vivere una nuova gioia: l'arrivo di un nipotino. La primogenita Natalia, unica figlia avuta da Natalia Estrada, con cui è stato sposato dal 1992 al 1998, è infatti in dolce attesa.

“Solo spazzatura”. Dal re delle televendite Giorgio Mastrota arriva la bordata contro la giornalista e conduttrice tv. Parole di fuoco che colpiscono uno dei programmi più amati della tv. E in rete è rivolta