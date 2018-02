Ecco cosa scrive l’hair stylist (ultimamente coinvolto in tutorial ad hoc a Pomeriggio Cinque) su Instagram. “Vorrei confermare la notizia che ormai da tanto tempo circolava. Confermo di essere single. Lo faccio sapere tramite social perché ritengo giusto che le persone che mi seguono lo sappiano in modo semplice e schietto come sono io”, è il messaggio. Quindi un invito ai follower: “Chiedo cortesemente di evitare messaggi non carini. Il mio matrimonio è finito in modo decoroso e con tanto rispetto”. Lo hanno ufficializzato sui social: Chicco “Kikò” Nalli è tornato “single”, mentre la ex moglie Tina Cipollari tornerà a essere “corteggiata” in tv a Uomini e Donne come in passato. A fargli eco è proprio la ex moglie: “Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Abbiamo lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è meglio così perché non potevamo più andare avanti”. La Cipollari e il marito si sono lasciati dopo sedici anni insieme, di cui tredici da sposati... (Continua a leggere dopo la foto)

La vamp (e prossima “tronista”) di Uomini e Donne ha rivelato che la separazione è stata consensuale. Ma perché i due si sono lasciati? “Il nostro rapporto non era più da marito e moglie. E se non ti ritrovi proprio più, se non ritrovi più l’amore che tiene insieme la coppia, allora è meglio dirsi addio”, ha spiegato Tina. (Continua a leggere dopo le foto)

La Cipollari ci ha tenuto anche a precisare che non ci sono terze persone di mezzo: non c’è stato nessun tradimento da ambedue le parti. Ecco l’annuncio apparso su Witty Tv: “Vuoi conquistare Tina? 😉 Clicca qui http://www.wittytv.it/casting-over/ e iscriviti ricordandoti che nel campo ‘Vuoi partecipare per’ dovrai scrivere che vuoi conoscere Tina!”. Ci sarà già la fila...

