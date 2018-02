Francesco Monte, l'amato e odiato naufrago de L’Isola dei Famosi si è distinto per essere, suo malgrado, diventato protagonista del tanto chiacchierato droga-gate. Tornato in Italia, sebbene le polemiche proseguano, sembra aver voltato definitivamente pagina. Dopo la delusione amorosa ricevuta dalla sua ormai ex fidanzata Cecilia Rodriguez, la quale in diretta al Grande Fratello Vip ha deciso di dire addio all’ex tronista di Uomini e Donne dopo essersi innamorata del suo coinquilino vip Ignazio Moser, Monte ha avuto la grande occasione di riscatto partecipando al reality. Ma le cose come abbiamo visto sono andate maluccio. Ma a 29 anni le occasioni sono ancora molte e per il bella creatura di Queen Mary. Tra le tante possibilità di carriera che si sono aperte davanti ai suoi begli occhioni verdi ne ha scelta una molto particolare. "Pastore" per un giorno. E per una buona causa. Dopo il ritiro, Monte si mostra in inedite vesti bucoliche per un fotoromanzo della rivista Grand Hotel realizzato nelle terre colpite dal sisma. Va detto che nessuno si aspettava di vederlo così. (continua dopo la foto)

Berretto in testa, maglioncino di lana, mantellina e accanto un fiasco di vino: così l'ex tronista - salito alla ribalta in questi mesi per la rottura con l'ex fidanzata Cecilia Rodriguez - interpreta un pastore di capre umbro. E incassa il sostengo del regista del servizio, che lo difende dal "Canna-Gate": "Ma quale drogato, lavoro con lui da anni, dall'alba a notte fonda. Beve solo succhi di frutta, fuma di rado e come molti ragazzi si fa le sigarette da solo: forse l'equivoco è nato da lì. Ho settant'anni: so distinguere una sigaretta da uno spinello. Abbiamo girato nelle terre colpite dal sisma. E Francesco, con il suo cuore d'oro, è diventato il beniamino di tutti".





Se per Francesco Monte il lavoro prosegue e il suo desiderio di sfondare nella recitazione resta molto determinato, lo stesso non si può dire per il suo cuore. In questi mesi è stato un po' ballerino, ma dopo la batosta del Gf, sembrava aver trovato un barlume di speranza in Honduras con Paola Di Benedetto. L’ex tronista, attraverso un videomessaggio, ha fatto sapere al pubblico e Paola che la sta aspettando. Da parte sua, Madre Natura ha reagito in modo freddo al saluto di Francesco Monte spiazzando un po' tutti. A distanza di ore, però, Paola è tornata a parlare di Francesco. A Marco Ferri, infatti, ha confessato di non sapere cosa accadrà con l’ex tronista non sapendo ancora quali sono i suoi veri sentimenti. “C’è un modo per riprendere quello che abbiamo lasciato. Però ti ripeto io non so cosa prova per cui...”.

