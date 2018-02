Difficile vederla in occasioni pubbliche se non in compagnia del marito Raoul Bova. Ma Rocio Muñoz Morales ha voluto fare uno strappo alla regola e ha accettato di rilasciare un'intervista a Silvia Toffanin che vedremo sabato 17 febbraio all'interno del contenitore pomeridiano Verissimo, in onda dalle 16.10 su Canale 5. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, Rocìo parla per la prima volta della storia d’amore con il collega Raoul Bova. “Mi sento fortunata. È bello condividere la vita con una buona persona. Raoul ha un cuore bello” ha affermato. Eppure gli inizi del loro legame non sono stati facili, a causa degli attacchi mediatici subiti. Confessa infatti l’attrice nel salotto di Silvia Toffanin: "Ho avuto un momento di difficoltà, sentivo che quello che stavo subendo era ingiusto. Mi ha ferito essere giudicata a prescindere, senza sapere nulla di me, dei sentimenti che vivevo. Come si fa a gestire quello che uno prova, è impossibile". L'attrice ha parlato anche del loro incontro e cosa ha voluto dire iniziare una storia d'amore che poi è diventata così importante. (continua dopo la foto)

Alla Toffanin, che le chiede cosa abbia fatto scattare la scintilla tra lei e Raoul, risponde: “È stato l’incontro tra due persone, con le loro ferite. Quando ho incontrato Raoul ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo. La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono. Ci ha legato da subito la fede e l’amore per la natura”. Nella sua prima ospitata a Verissimo, avvenuta il 2 dicembre 2017, Rocio Muñoz Morales non riuscì a trattenere le lacrime. Guardando un video sulla sua vita, creato dalla redazione, la fidanzata di Raoul Bova si commosse. Una clip nella quale si parlò dei grandi sacrifici compiuti dalla spagnola che, per apparire più credibile sul lavoro, ha spesso nascosto la sua bellezza e scelto ruoli che non la mettevano troppo in risalto.





Raoul Bova e Rocio Morales si sono conosciuti ed innamorati sul set del film “Immaturi”. I due attori sono insieme dal 2013, lo scorso dicembre la loro piccola Luna ha compiuto 2 anni e il resto non lo mostrano volentieri. Ogni tanto rilasciano qualche dichiarazione difendendo l’altro e il loro amore, ogni tanto i paparazzi li beccano in giro. Sono stati criticati per molto tempo Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales: un po’ per la differenza d’età (diciassette anni), un po’ per il fatto che lui era sposato con Chiara Giordano e aveva già due figli, in tanti hanno considerato quella dell’attore una scelta dettata dalla vanità e dall’incoscienza. Raoul Bova, invece, non poteva essere più consapevole di così quando ha conosciuto la futura madre della sua terzogenita, Luna: i due si sono incontrati sul lavoro e da lì è stato amore a prima vista.

