Ormai tutti la considerano croce e delizia della televisione italiana. Brbara D'Urso, attrice e conduttrice è ormai nelle case di tutti gli italiani. Ogni pomeriggio e ogni domenica intrattiene il pubblico con i suoi programmi e sebbene riceva molte critiche è anche vero che i suoi show sono seguitissimi. Carmelita si destreggia tra attualità, gossip e interviste senza colpo ferire, anzi li azzecca quasi tutti. Se conosciamo molto bene la sua attività lavorativa, bisogna dire che Barbarella è molto brava a tenere celata la sua vita privata. Pare propri che conosca tutti i trucchi del mestiere e che sappia molto bene come eludere gli 'spioni'. Nelle ultime settimane sono circolati diversi rumors sulla conduttrice di Domenica Live e sulla sua presunta relazione sentimentale con Fabio Fulco. Pettegolezzi che non hanno trovato mai una conferma da parte della diretta interessata. A quanto pare la conduttrice partenopea è single e il suo cuore, come lei stessa continua a dire, appartiene solo ai suoi due figli e al pubblico che la segue quotidianamente. Ma con chi ha trascorso il 14 febbraio? (continua dopo la foto)

La presentatrice ha ammesso attraverso i suoi profili social di aver voluto festeggiare la Festa degli innamorati insieme a qualcuno di molto particolare e speciale. Nel lungo post Barbara ha fatto una dichiarazione molto interessante che farà molto piacere ai suoi fan: "Con chi festeggiate San Valentino? Io lo festeggio con voi perché sono fidanzata con voi!". Ovviamente la D'Urso si è rivolta a tutti i suoi ammiratori che ogni giorno commentano le sue foto e seguono i suoi contenitori in televisione. La D'urso inoltre, ha ringraziato a tutti per gli ascolti eccellenti dei suoi programmi, dati Auditel molto alti rispetto alla concorrenza (Rai Uno con La Vita in Diretta). (continua dopo le foto)





Quindi se vi aspettavate di avere un nome, per il momento, ci dobbiamo tutti accontentare dell'amore della D'Urso per i suoi ammiratori. La scorsa estate Lady Cologno è finita su tutte le riviste per un presunto flirt con una star di Hollywood: Gerard Buttler che recentemente è stato ospite in una puntata di C'è Posta per Te. I due sono stati fotografati insieme nella bellissima Ischia in occasione del Global Festival. Lo scoop era stato lanciato dal magazine Novella 2000 pubblicando foto di cene romantiche e passeggiate, ma questa presunta relazione non è mai stata confermata dai diretti interessati.

Ti potrebbe interessare anche: “Mi ha lasciata per lei”. Mary Falconieri lapidaria su Giovanni Angiolini. Il medico e l’infermiera avevano fatto sognare i fan del Gf, ma l’epilogo della storia è da brivido e lei adesso confessa tutto: “Non posso crederci…”