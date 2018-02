Scoop: c'è del tenero tra due dei protagonisti di Principe Libero, la mini serie targata Rai ispirata alla vita di Fabrizio De Andrè in onda in questi giorni. Ne è sicura la rivista Novella 2000, che sul suo canale Instagram mette la firma sull'indiscrezione. Per chi non avesse idea di cosa stiamo parlando, il minifilm racconta il cammino appassionato e irrequieto verso l'affermazione di Fabrizio De Andrè, poeta sublime e cantore di rara bravura, attento al sociale e nobile spalla degli ultimi, ma anche uomo alla continua ricerca del suo equilibrio, sempre combattuto e in bilico tra forza e fragilità. È da almeno un anno che si parla di questa mini serie. Prima a suon di rumor, poi con qualche piccola, quasi impaurita conferma. Quindi sono arrivati il trailer, la presentazione e finalmente la messa in onda per la gioia di tutti quei milioni di italiani che hanno amato e seguito il mitico Faber. Ottimo il risultato, dal punto di vista dello share. La prima parte del film tv dedicato a De Andrè e interpretato dal giovane Luca Marinelli ha incollato davanti alla tv 6.178.000 spettatori pari al 24.3% di share. Grande, enorme successo quindi per il Principe libero, che consta di due puntate. E standing ovation di tutto il popolo del web per Luca Marinelli, l'attore che interpreta il cantante. (Continua dopo la foto)

A proposito di Marinelli, a Novella 2000 risulta che finite le riprese sia nata una tenera simpatia tra l'attore che interpreta Fabrizio De Andrè e Valentina Bellè, che invece recita la parte di Dori Ghezzi. Stando a quanto riportato da Novella, sembrerebbe che i due abbiano iniziato a frequentarsi anche fuori dal set. Perché, così si legge sul profilo Instagram del settimanale, è nata una simpatia particolare e una complicità sospetta, questo lascia intendere il settimanale sui suoi profili social. Vero è che dai diretti interessati non è ancora uscito nulla. Né una smentita, né una conferma. Forse è ancora presto, anche perché lo scoop in questione è freschissimo, ma, come si suol dire, se son rose fioriranno. E se è sbocciato davvero l'amore, non rimarrà un segreto troppo a lungo dal momento che i due attori sono già 'sorvegliati speciali' dopo questa indiscrezione di Novella. (Continua dopo le foto)

Scrive nel post su Instagram la nota rivista di gossip: "Dopo un breve passaggio nei cinema, la serie Fabrizio De André Principe Libero arriva su RaiUno, in onda il 13 e 14 febbraio. Prodotta da Angelo Barbagallo, ex socio di Nanni Moretti, la fiction ha già conquistato la critica". Quindi, nello stesso post, lo scoop: "Sul set pare sia nato un grande feeling (di più?) tra Luca Marinelli che nella fiction è Fabrizio De Andrè e Valentina Bellè (protagonista di Sirene) nei panni di Dori Ghezzi". Sarà vero o sono solo di voci di corridoio? Certo è che gli amori nati sul set da sempre affascinano i telespettatori. Vedere in tv una coppia cinematografica e immaginare poi di vederla complice e unita anche nella vita reale da sempre fa sognare il pubblico. Staremo a vedere se Novella ha ragione...

