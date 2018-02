Purtroppo ha lasciato l’Isola dei Famosi, una ritirata che ha rattristato le fan che purtroppo non potranno più vedere Francesco Monte in costume da bagno. Che disdetta! Ma, sebbene non sia più in Honduras di lui si continua a parlare. Vuoi il ‘caso canne’, vuoi l’incontro di nascosto con Cecilia Rodriguez, l’interesse nei riguardi dell’ex naufrago non è scemato. L'ex tronista di Uomini è Donne è bello come pochi, questo è un fatto indiscutibile e prima eravamo tutti più concentrati sul suo volto, adesso abbiamo visto che vanta anche un fisico statuario: un metro e novantadue centimetri di muscoli da paura. Sulle spiagge del reality, desnudo quanto basta, abbiamo notato i numerosi tatuaggi che campeggiano sul corpo di Ciccio Monte. Ognuno di essi ha un significato specifico, ma uno in particolare racchiude un motivo e un sentimento che fanno commuovere. Il tatuaggio fatto dopo la rottura con Cecilia Rodriguez: si tratta di un cuore sacro che sanguina circondato da del filo spinato con una croce in alto. Anche se potrebbe trattarsi di un simbolo religioso, non si esclude che possa essere dedicato alla storia con la sua ex. (continua dopo la foto)

Il tatuaggio della bocca sul braccio: il braccio destro di Monte è quasi completamente ricoperto di tatuaggi. Oltre al cuore sacro, ha anche una bocca aperta che urla con tanto di gocce di saliva, denti e lingua in mostra. L'ex tronista non ha mai rivelato il significato ma probabilmente con quel disegno ha voluto raffigurare la sua voglia di dire sempre ciò che pensa, anche a costo di urlare e di sopraffare gli altri. La ragnatela e il numero 23 sulla mano: anche qui poche spiegazioni, ma non si esclude che possa essere simbolico, l'unica cosa certa è che è particolarmente evidente.





Il tribale sul gomito: molto simile a quello di Stefano De Martino sul gomito. Si tratta di un tribale di forma circolare leggermente più elaborato rispetto a quello dell'ex cognato che non ha alcun significato simbolico. È infatti un disegno puramente decorativo che probabilmente ha fatto per portare l'attenzione sulle braccia muscolose. Si sarà ispirato proprio al nuovo inviato dell'Isola quando lo ha fatto? Poi il tatuaggio più bello di tutti, quello che Francesco porta nel cuore e che sicuramente è per lui stesso il più importante. La dedica alla mamma sul fianco: Francesco ha perso prematuramente la mamma nel 2012. Era malata da tempo ed è mancata nel periodo in cui l'ex di Cecilia Rodriguez era tronista a Uomini e Donne. Per rendere omaggio al suo ricordo ha voluto fare un tatuaggio molto particolare sul fianco sinistro, precisamente poco sotto il petto. Si tratta del disegno di una rondine colorata, considerata un simbolo di libertà, decorato con il nome Emma. In questo modo, è come se la portasse sempre con sé.

