Un vero esempio di perseveranza e coraggio. Una vita non facile, ricchissima di sfide anche molto difficili, ma Annalisa Minetti sempre con il sorriso sulle labbra è la prova provata che con la determinazione e la costanza si possono raggiungere obiettivi impensabili. La cantante e atleta è diventata famosa per i suoi numerosi traguardi, nonostante la retinite pigmentosa che le è stata diagnosticata a 18 anni. La malattia genetica che peggiora sempre più incide negativamente sulla sua vista, rendendola a poco a poco quasi completamente non vedente, ma è riuscita ugualmente ad andare avanti. È arrivata in finale a Miss Italia nel 1997, ha vinto il Festival di Sanremo nel 1998 e la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paraolimpiadi di Londra del 2012, insomma, è una vera e propria guerriera. Oggi aspetta il suo secondo figlio e non potrebbe essere più felice. Questa gravidanza è stata molto deiderata. Annalisa prima di rimanere incinta ha avuto un aborto e raccontò quanto questa cosa l’avesse fatta soffrire. Le sue paure di non farcela, ma quel brutto periodo è passato e adesso è di nuovo serena. (continua dopo la foto)

Oggi, già mamma felice di Fabio, Annalisa Minetti è incinta, aspetta una bambina dal marito Michele Panzarino, un ricercatore universitario in Scienze della Riabilitazione, e presto diventerà mamma per la seconda volta. Tra poco più di un mese darà una sorellina al figlio Fabio, la chiamerà Elena in onore della suocera e già non vede l'ora di tenerla tra le braccia. La Minetti ha un aspetto raggiante e non perde occasione per mettere in mostra il pancione sui social, sfoggiando degli eleganti e impeccabili look premaman. La cantante, infatti, non ha rinunciato alla sua passione per la moda a causa della dolce attesa e indossa spesso abiti aderentissimi, minigonne, stivali cuissardes e calze velate decorate.





Sbirciando il suo seguitissimo profilo Instagram possiamo vederla nella sua quotidianità. Annalisa ama condividere le sue foto con i fan che la seguono sempre con grande passione. Nelle ultime immagini la vediamo con un vestito rosso molto aderente e con il pancione è più bella che mai. Pronta per l’ospitata a Domenica Live la vediamo con un sorriso pieno di brio. Dopo la traumatica esperienza dell’aborto spontaneo, ha trovato la forza di reagire con positività e ora è davvero raggiante. Quale mamma può vantare il suo stesso stile elegante anche in dolce attesa?

