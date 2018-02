Ore di passione per Francesco Monte che si è ritrovato in un batter d'occhio senza reality e dire che ci teneva tanto. Ma l'ex tronista alle delusioni ultimamente ci è abituato. Teneva molto anche alla sua Chechu, poi lei gli ha dato il benservito a favore di Ignazio Moser e lui con la coda tra le gambe ha portato via i suoi effetti personali dalla casa dell'argentina. Con l'Isola dei Famosi puntava al riscatto, si voleva togliere di dosso quella patina di 'bello inutile' che solo i programmi di Maria De Filippi riescono a regalare e invece se ne è tornato in patria con un'accusa (tutta ancora da appurare) di essere uno che fuma le canne. Beh, come prima 'uscita pubblica' non è il massimo. E proprio per questo motivo, Ciccio Monte (come lo chiamano dai pizzi suoi) si è beccato un bel Tapiro d'oro consegnato da Valerio Staffelli di Striscia la notizia nel corso della puntata in onda lunedì 12 febbraio. Ma come se non bastasse un'altra ombra si abbatte sul (bel) volto della tv. Infatti, alla consegna del Tapiro, Francesco è stato intercettato ieri sera a Milano, vicino all’ex fidanzata Cecilia Rodriguez. (continua dopo la foto)

"Apparentemente", dice Striscia, "I due stavano andando a cena insieme". Ritorno di fiamma? Lui, per il momento ha negato tutto. L'inviato di Striscia ha insinuato come dietro l'enorme vicenda che è partita dalla liason Cecilia-Ignazio Moser, culminata nella clamorosa rottura tra lei e Monte in diretta al GF Vip, e alla partecipazione di Francesco all'Isola, potrebbe esserci una regia. Un'indiscrezione che peraltro arriva proprio quando, da Verissimo, è giunta voce di una possibile crisi tra Cecilia e Ignazio. "Voci di corridoio dicono che il reality era tutto organizzato, che lei avrebbe dovuto vincere l’Isola e poi sarebbe tornato da Cecilia… - ha detto Staffelli -. E guarda caso vi abbiamo appena visti nella stessa via. È vero che era tutto organizzato?". Francesco Monte ha negato tutto: "No, perché si mette in dubbio tutto il mondo televisivo e tutto lo svolgimento dei programmi".





Francesco mostra qualche reticenza a parlare della storia della marijuana all'Isola dei Famosi. "Dipende se la storia è vera… Ci sono i legali che stanno facendo il loro lavoro", si è difeso l'ex naufrago, che ha negato ancora una volta l'acquisto della sostanza in Honduras: "Certo che non l’ho comprata". Alla richiesta di giurare, tuttavia, ha glissato: "Dai, basta…". Infine, ha commentato l'eventualità che altri concorrenti, al ritorno in Italia, confermino le accuse delle Hanger: "Sentiremo quello che hanno da dire". In realtà, sappiamo già che Cecilia Rodriguez è vicina a Francesco Monte in questi giorni difficili, tanto che, sempre a Verissimo, la sorella di Belen ha inviato un messaggio di sostegno all'ex. Ma Ignazio Moser non ha preso granché bene la cosa. in una storia su Instagram ha mostrato tutta la sua disapprovazione riguardo alle dicerie e ha negato totalmente che la Rodriguez sia andata a cena con Monte: "Non so perché Monte stesse lì... chiedetelo a lui. Una cosa è certa, non era lì per vedere la mia fidanzata o per andare a cena con lei!". Brutta aria.

