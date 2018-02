Doveva arrivare prima o poi il momento della fatidica crisi, tanto da far scattare a tutti la domanda: Cecilia e Ignazio si sono lasciati o stanno ancora insieme? Il dubbio è lecito dopo che Verissimo, nel corso dell’ultima puntata condotta da Silvia Toffanin, ha parlato di litigi tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. A quanto pare, però, non si tratta di una crisi seria ma solo di un semplice diverbio risolto in fretta. La prova? La sorella di Belen ha condiviso su Instagram Stories lo scatto di un cuore disegnato sulla spiaggia, con all’interno la sua iniziale insieme a quella del fidanzato. Non solo: il ciclista ha postato sui social network un video con il cognato Jeremias Rodriguez. Dunque, nessuna aria tesa: tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede tutto a meraviglia nonostante il recente messaggio dell’argentina a Francesco Monte. Ai microfoni di Verissimo, Cecilia Rodriguez ha rivelato di aver mandato un messaggio a Francesco Monte prima della partenza per l’Isola dei Famosi. (Continua a leggere dopo la foto)

La modella sud americana ha fatto il suo personale in bocca al lupo all’ex tronista di Uomini e Donne. Non solo: ha difeso pubblicamente Francesco dalle accuse di Eva Henger. “Prima di fare delle accuse bisogna avere delle prove, altrimenti è vergognoso” ha sentenziato Cecilia. Dalla parte di Monte si sono schierati pure Jeremias e Belen. Inoltre, dopo la fine del Grande Fratello Vip, la più piccola dei Rodriguez ha deciso di continuare a restare nell’agenzia di Stefano Monte, il fratello di Francesco. Ergo, i rapporti tra le due famiglie sono rimasti ottimi. (Continua a leggere dopo le foto)

Nonostante il messaggio a Francesco Monte, Cecilia vuole avere un figlio con Ignazio. La storia tra i due diventa giorno dopo giorno sempre più seria e presto potrebbero allargare la famiglia. Per il momento si accontentano della convivenza che hanno intrapreso da qualche settimana a Milano. Per amore Moser ha lasciato il Trentino, dove è nato e cresciuto.

