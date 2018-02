"Certi amore non finiscono...", cantava Venditti. E ogni volta che si parla di Raz Degan e Paola Barale viene normale pensare a quella frase. Raz è tornato in tv. A un anno dalla vittoria all’Isola dei Famosi, l’attore israeliano è stato di nuovo ospite di Verissimo. Nell’intervista ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita e non ha potuto non menzionare la sua ex fidanzata storica, Paola Barale. A due anni dalla rottura, la coppia non è ancora tornata insieme nonostante le richieste del pubblico. Ma tra Raz e Paola resta un rapporto speciale, tanto che le dichiarazioni di Degan a Silvia Toffanin hanno commosso i telespettatori. L’ex naufrago ha rivelato che i rapporti con la showgirl sono ottimi, che sono legati da una profonda amicizia e che si sentono di continuo. Non solo: per Raz Paola è tutt’oggi una persona speciale e unica, che ha inevitabilmente cambiato la sua vita. “Con Paola i rapporti sono ottimi. Siamo grandi amici. Ci siamo l’uno per l’altro” ha dichiarato Raz Degan a Verissimo. (Continua a leggere dopo la foto)

"Ma cosa ti ha fatto innamorare della Barale?" ha chiesto la padrona di casa Silvia Toffanin. Con occhi visibilmente emozionati, Raz ha confidato: "Era Paola… è ancora Paola". Una frase dolcissima, che ha mandato in visibilio i fan dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Tanti i commenti a favore della coppia apparsi su Twitter nelle ultime ore. Qualche esempio? "I brividi quando Raz parla di Paola, mamma mia" scrive qualcuno.

Mentre qualcun altro ha notato: "Paola e Raz vi amate ancora, non potete negarlo". Torneranno mai insieme Paola Barale e Raz Degan? Per il momento Degan è single, come ribadito a Verissimo. Raz ha pure precisato che non gli dispiace questo status sentimentale, dopo che è stato fidanzato per tanti anni. La storia con Paola è infatti durata ben quattordici anni.

