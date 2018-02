"Tutti parlano di Sanremo. Una puntatona, ascolti stellari... Ho ricevuto telefonate di gente che non sentivo da anni, ogni tanto ci vuole. E' stato bello, divertente". All'indomani del debutto della 68esima edizione del Festival di Sanremo, di cui è stato grande protagonista e motore, Fiorello torna a casa e riprende la sua trasmissione 'Il Rosario della sera' su radio Deejay. Il picco di ascolto, durante la prima serata del festival, è stato raggiunto alle 20.58: in scena c'erano lui e Claudio Baglioni, a Rai1 erano incollati 17 milioni 200 mila spettatori. Ma lo showman non parla di numeri e mantiene un basso profilo alla radio. Come di consueto, 'Il Rosario della sera' si apre con Fiorello che finge di parlare con un prete e oggi confessa di avere detto "puttan tour" sul palco del teatro Ariston. "L'ho fatto per lo share", scherza, aggiungendo che in realtà è stato Baglioni, inaspettatamente, a riprendere sul palco del festival quel giochetto partito alla radio qualche giorno fa. (Continua a leggere dopo la foto)

Sul settimanale "Oggi", in edicola da domani, Rosario Fiorello gioca con una decina di domande secche, rigorosamente non su Sanremo, poste dal direttore Umberto Brindani. Eccone alcune. Da 22 anni Rosario è innamorato di Susanna e da 15 sono marito e moglie. "Fiore, quante volte hai detto 'scusami amore'?". E lui, sicuro: “357!”. L’ultimo libro che hai letto? “È successo tanto tempo fa. Non me lo ricordo. Forse 'L’isola del tesoro'”. E la canzone della tua vita? “My Way. Frank Sinatra, l’ho fatto a modo mio”. (Continua a leggere dopo le foto)

In diretta a Deejay chiama italia, Fiorello ha raccontato anche i primi momenti della serata di apertura del Festival di Sanremo quando è stato interrotto da un uomo sul palco. L’intruso si è avvicinato allo showman e ha detto rivolgendosi alle telecamere: “Sono due mesi che cerco un contatto con il procuratore della Repubblica”. Dopo la prima serata del Festival, Fiorello è andato a cena in un ristorante di Sanremo ed è stato avvicinato di nuovo dall’uomo. Come raccontato in diretta a Linus e Nicola, l’uomo si è scusato con il conduttore per l’irruzione sul palco.

