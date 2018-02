Pensavate di sapere tutto su Pippo Baudo? Sanremo ha sicuramente rispolverato alcune curiosità su uno dei presentatori storici. Partiamo dall’anagrafe: lì c'è scritto Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, è nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936. Il conduttore ha dunque 81 anni. Pippo è alto 185 cm. La sua carriera, sempre in ascesa, è iniziata negli anni Sessanta. Ha condotto numerosi programmi di successo: Fantastico, Canzonissima, Domenica In, Serata d’onore. Ha presentanto il Festival di Sanremo per ben tredici volte, detenendo un vero e proprio record. Baudo ha lavorato anche come paroliere di brani nusicali utilizzati in ambito televisivo. Figlio di Giovanni, un avvocato, e Innocenza, una casalinga, Pippo si è diplomato al Liceo classico di Catania. Si è iscritto poi alla facoltà di Giurisprudenza. Il giorno prima della discussione della sua tesi di laurea, Baudo stava presentando il concorso di bellezza Miss Sicilia. All’alba, grazie ad un passaggio su un camioncino di frutta, è riuscito ad arrivare in facoltà per la discussione della tesi. Al 1959 risale il suo esordio televisivo nel programma La Conchiglia d’Oro, condotto da Enzo Tortora. (Continua a leggere dopo la foto)

Pippo Baudo ha due figli: Alessandro, avuto da Mirella, e Tiziana, nata dal suo matrimonio con Angela. E’ inoltre nonno di Nicholas e Nicole, i gemelli di Tiziana, e bisnonno. Dopo una relazione di 7 anni con Alida Chelli, ed una più breve con Adriana Russo, Pippo si è sposato in seconde nozze con il soprano Katia Ricciarelli (1986), dalla quale ha divorziato nel 2007. Il conduttore ricorda con uguale trasporto e passione tutte le donne della sua vita. (Continua a leggere dopo le foto)

Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pippo, è stato nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Pippo Baudo non si è dedicato soltanto alla tv. Ha lavorato, infatti, anche in teatro, con Garinei e Giovannini, nel musical L’Uomo che inventò la televisione (1997). Al cinema Baudo è stato interprete e autore delle musiche di Viva le donne e Il suo nome è donna Rosa.

