Sarà solo un caso o tutta questa felicità lontana da casa (e con un altro uomo) può essere considerato un campanello di allarme? Belen Rodriguez è stata fotografata a New York in compagnia di un nuovo amico. A beccarla per caso un paparazzo italiano del settimanale "Mio". La showgirl argentina si mostra serena accanto al fotografo di moda Timur Emek per le strade della città americana, dove è volata per ragioni professionali. La rivista diretta da Andrea Ciattini mostra sequenza in cui Belen ha accanto il prestigioso fotografo tedesco, che l’aspetta per organizzare nel suo mega-studio newyorkese un servizio di moda. Sorrisi, complicità, qualche broncio e uno sguardo radioso gettano definitivamente alle spalle le tensioni vissute da Belu negli ultimi mesi. (Continua a leggere dopo la foto)

Di certo, infatti,ultimamente la pressione mediatica intorno alla modella è stata molto alta dalle nostre parti: le presunte crisi con il pilota di Moto Gp, la nuova chiacchieratissima storia d’amore della sorella Cecilia con Ignazio Moser non le hanno permesso di dormire sonno tranquilli... “Chissà se questi magnifici sorrisi nel pieno centro di New York saranno per lei una svolta importante”, si domanda il settimanale, “o soltanto un pomeriggio di selfie tra amici con uno dei fotografi più importanti del mondo!”. (Continua a leggere dopo le foto)

Intanto Nina Moric se l'è presa proprio con la collega Belen Rodriguez che l'ha attaccata a mezzo stampa, indicandola come colpevole per averla definita una "trans". Ma c'è dell'altro: sembra che la Moric l'abbia accusata anche di girare nuda di fronte al figlio nel periodo in cui Fabrizio Corona (il padre del bambino) aveva una relazione con la showgirl argentina. Nina ha così dichiarato di portare la collega in tribunale e chiederle un risarcimento danni a causa, anche, del contributo significativo che Belen avrebbe dato nell'alimentare le critiche del web nei suoi confronti.

