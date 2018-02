L’Italia è il paese della scienza, della cultura, dell’insegnamento e dell’Università. Poi c’è Elettra Lamborghini che in tanti definiscono l'ereditiera più famosa del momento. Elettra Miura Lamborghini, nipote del fondatore del mitico marchio automobilistico, sta facendo impazzire la stampa in questi giorni per aver ammesso le sue tendenze bisessuali. La giovane ha lanciato il suo primo disco "Pem pem" e sta riempiendo le pagine dei giornali. Fa da copertina all'intervista un'immagine hot con la Lamborghini in bikini con il lato B in mostra e la pelle leopardata. Alle domande sul sesso ha risposto: "Mi piace l'uomo che va in palestra ma poi mangia quello che vuole, non quello ossessionato dal suo aspetto fisico. E poi, deve essere una persona che mi prende di testa, deve esserci una bella chimica". L'ereditiera 25 enne comunque giura di essere "singolissima", ma di avere molta scelta. Del resto "Sono bisessuale conclamata. Mi piacciono i biondi e le bionde". L'erediteria, spesso considerata la Paris Hilton de noantri, si è scoperta bisessuale e non si fa problemi ad ammetterlo con naturalità. Qualcosa si è era già potuto vedere durante la sua partecipazione al Grande Fratello spagnolo, ma lì sembravano più baci ed effusioni goliardiche. (Continua dopo la foto)

Invece Miura fa sul serio e cerca una donna che sia alla sua altezza: "Gli uomini me li mangio a colazione. Vorrei trovare una donna, ma è difficile", ha dichiarato recentemente. Ha gusti difficili la ragazza. L'ultima storia con un uomo è terminata serenamente qualche mese fa, ora potrebbe addirittura finire pure sul primo trono lesbo di Uomini e Donne ("Qualcuno avverta Maria De Filippi che la bombastica ereditiera Elettra Lamborghini ha deciso di diventare lesbica e sta auto-candidando al trono saffico", scriveva Dagospia): "È difficile trovare una donna, fan tutte le trasgressive... Non so nemmeno se esiste il trono per le donne. Ma io non sono per niente facile, va a finire che rimango lì diciotto anni come Gemma Galgani (ride, ndr)", ha detto a Blogo. Elettra poi, è stata la protagonista indiscussa del "Gran hermano Vip", l'edizione spagnola del reality che in Italia ha collezionato il record di ascolti. (Continua dopo le foto)