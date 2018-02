Icona trash totale, Francesca Cipriani all'isola dei Famosi sta spopolando. A partire dal suo rocambolesco tuffo dall'elicottero, al look con tacchi e coroncina di fiori, l'ex pupa si sta facendo molto notare. Certo, il suo personaggio resta legato a gag tutte da ridere, ormai è epocale il lavaggio dei capelli impregnati da una quantità invereconda di shampoo, ma anche le sue intemperanze e fastidi di ogni tipo, ma va detto che il sorriso non le manca mai. Inoltre la Francy ha colpito tutti per il suo viso acqua e sapone. Tutti siamo abituati a vederla con varie mani di trucco, ma all'isola niente make up e così la Cipriani ha sfoggiato un incarnato perfetto e un volto da Angelo. In tanti hanno pensato e detto che sta molto meglio al naturale. Ma lei ama essere over size in tutto: dal seno al look, ai modi esuberanti non riesce proprio a stare buona. Ma se appare sempre sovraesposta in tutte le sue manifestazioni, su una cosa tocca darle atto: della sua vita privata si sa ben poco. (continua dopo la foto)

L’ex Pupa è stata grande protagonista già dalla prima puntata, con i vari problemi per saltare dall’elicottero e qualche svenimento per la fame in seguito. Poi al di qua dell'oceano è nata una diatriba tra la madre e Cristiano Malgioglio, dopo che il paroliere ha detto che Francesca finge soltanto per apparire. In tutto ciò, la Cipry e si professa assolutamente single. Ma le cose non stanno proprio così. Infatti, gira voce che su terraferma qualcuno l’aspetti con impazienza: “Francesca Cipriani, 33, stella trash dell’Isola dei Famosi in corso – fa sapere Alberto Dandolo per Oggi - si è sempre dichiarata single. A Milano si sussurra però che qualcuno stia soffrendo parecchio per la sua mancanza.





Ora tutti sono molto curiosi di sapere di chi si tratti. Ma delle volte le voci di corridoio sono crudeli e non arrivano fino in fondo. Secondo il giornalista si tratta di un ricco e maturo imprenditore che nell’ultimo periodo ha coccolato e viziato la bella prezzemolina. Di chi stiamo parlando? Ah saperlo…”. Intanto Francesca Cipriani, è in nomination con Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta. La Rinaldi potrebbe essere eliminata, ma se Francesca dovesse uscire, ora possiamo dormire sonni tranquilli, sapendo che se dovesse rientrare in Italia c'è qualcuno ad attenderla.

