A breve sarà mamma, l'annuncio social della bellissima miss ha reso felici tutti i fan. Parliamo di Giusy Buscemi, l'attrice aspetta un figlio dal marito, il regista Jan Michelini. L'ex Miss Italia nonché interprete della fiction Il paradiso delle signore ha pubblicato una foto che ritrae con un bel pancione avanzato. L'immagine è accompagnata dalla frase: "Della serie 'Leggera come una farfalla'. Tutto è dono, grazie Dio". In un'intervista rilasciata a Vanity Fair nei mesi scorsi, Giusy Buscemi ha ammesso di sognare una famiglia numerosa. Non le dispiacerebbe avere otto figli: "Otto è sempre il numero preferito, ma saranno quelli che Dio vorrà. Siamo aperti alla vita e quando arriverà un figlio saremo contenti di accoglierlo". E adesso il momento d'oro che l'attrice attendeva è arrivato e ora potrà conoscere le gioie della maternità.

La bella ex Miss Italia 2012 ha sposato Jan Michelini nel 2017. I due piccioncini stanno insieme dal 2015 e la Buscemi ha sempre voluto tenere segreto il nome del futuro marito, per stare lontana dai gossip. Il loro è un amore lontano dai riflettori. La cosa che ha colpito i fan è proprio la decisione di consacrare la loro unione, visto che la Buscemi ha solo 23 anni, ma evidentemente questo amore è grandissimo. Il futuro marito è un regista televisivo molto stimato e apprezzato, ha 37 anni e ha firmato la conduzione della nona e della decima stagione di Don Matteo e Un passo dal cielo 4, con protagonisti Daniele Liotti e Rocio Munoz Morales. Le nozze come c'era da aspettarsi sono state celebrate in gran segreto.





Il matrimonio è avvenuto a Roma il 14 maggio 2017. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di Santa Maria in Trastevere. In un'intervista rilasciata al settimanale ‘F', Giusy Buscemi ha detto del compagno: "Io e mio marito ci siamo fidanzati tre anni fa, dopo esserci incontrati a una cena di beneficenza. Non avrei mai detto che ci saremmo piaciuti: eravamo pieni di pregiudizi, uno nei confronti dell'altro. Poi ci siamo conosciuti e, a poco a poco, riconosciuti. Lo definisco unico per il modo in cui mi ama, so che darebbe la vita per me. L'amore per me è tutto, regge ogni relazione della vita. Il sesso? È una parte fondamentale ma non essenziale".

