Ospite di 'Domenica Live', Antonella Mosetti ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata, mai svelati fino ad oggi, e già questa è una mezza notizia... La showgirl romana – in studio con la figlia Asia Nuccetelli – ha dovuto affrontare ben due aborti spontanei. Un grande dolore per Antonella, che aspettava un figlio da Aldo Montano. Ma anche da Gennaro, l’imprenditore napoletano di cui tanto ha parlato durante l’esperienza al Grande Fratello Vip. Con Aldo la storia è andata avanti per cinque anni, dal 2007 al 2012: Antonella era rimasta incinta ma prima della fine del terzo mese di gravidanza ha perso il bambino che aspettava dallo schermidore. Lo stesso è accaduto con Gennaro: nel 2017 Antonella e il giovane hanno scoperto la dolce attesa ma pure questa non è andata a buon fine. La Mosetti ha però nascosto tutto fino ad oggi, tanto che lo scorso anno – dopo l’aborto spontaneo – ha giustificato sui social network la sua presenza in ospedale con una cisti ovarica. (Continua a leggere dopo la foto)

Superare la perdita di questo secondo bambino non è stato facile per l’ex ragazza di 'Non è la Rai': come confessato dalla diretta interessata, è entrata in depressione ed è riuscita a uscirne solo grazie all’aiuto di Asia, dei famigliari e amici più cari. “Ho perso un figlio sia con Aldo che con Gennaro, ho rischiato la setticemia ma ho detto che avevo una ciste ovarica. Poi non ero più così presa e ci siamo lasciati” ha raccontato Antonella, che oggi è single.

Antonella Mosetti è di nuovo sola: è finita da qualche settimana l’ultima relazione con il cantante Salvatore Gabriel Valerio. A quanto pare i due si sono lasciati per un’incompatibilità caratteriale. Procede a meraviglia, invece, la storia d’amore tra Asia Nuccetelli e il fidanzato Gianfrancesco: i due sono già andati a convivere.

