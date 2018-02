Paola Di Benedetto e Francesco Monte all’Isola dei Famosi sembrano molto intimi: il flirt tra i due, però, rischia di naufragare dopo le recenti rivelazioni di Matteo Gentili, che sarebbe il fidanzato di Madre Natura. Ma come? Eh sì, perché pare che la modella e ballerina sia ancora impegnata con il calciatore del Real Forte Querceta, con il quale la relazione va avanti da quattro anni. Lo sportivo ha confessato al settimanale DiPiù che la storia è entrata in crisi lo scorso novembre ma che prima della partenza per l’Honduras Paola aveva detto parole importanti a Matteo. Aveva parlato di figli e matrimonio, tanto che Gentili non vedeva l’ora di riabbracciarla una volta terminato il programma di Mediaset. Ma la vicinanza con l’ex tronista di 'Uomini e Donne' ha mandato su tutte le furie il difensore, che ha così deciso di chiudere per sempre questo rapporto. Come dargli torto, del resto? (Continua a leggere dopo la foto)

“Paola non ti riconosco più. Non sei la stessa ragazza che poco prima di partire diceva che io ero l’uomo della sua vita, quello con cui avrebbe voluto sposarsi e avere dei figli. Francesco Monte è bellissimo e capisco che possa colpire. Ma come hai potuto buttarti subito tra le sue braccia? Non hai pensato alle consuegenze?” ha scritto Matteo Gentili in una lettera aperta pubblicata sulla rivista di Sandro Mayer. Il calciatore ha ammesso la crisi iniziata lo scorso novembre, quando Paola ha lasciato Vicenza per trasferirsi a Milano. (Continua a leggere dopo le foto)

Ma prima di partire per l’Isola dei Famosi i due si erano riconciliati. “E mi hai detto che, al tuo ritorno, ci saremmo rivisti e avremmo capito che cosa fare di noi, della nostra storia. Ero pronto a sostenerti e ad aspettarti” ha chiarito Matteo. Che si è sentito mancare di rispetto: “Avresti almeno potuto aspettare un po’ di tempo, aspettare di conoscere meglio Monte prima di cadere ai suoi piedi. Perché per lui, per un uomo che conosci appena, non hai esitato a sacrificare un grande amore”.

Ti potrebbe interessare anche: "Canne all'Isola dei Famosi? Sì, o forse no". Clamoroso, ennesimo colpo di scena sulla vicenda che vede coinvolto Francesco Monte. Quel dietrofront che cambia completamente la carte in tavola. Ve lo sareste aspettato? Noi decisamente no