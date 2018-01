Si chiacchierava, si chiacchierava, si chiacchierava. E allora lui, il regista Dario Acocella, ha messo fine ai pettegolezzi, con un lungo post su Facebook: “Il silenzio ha generato ambiguità e sono ormai infastidito (…). La mia relazione con la mia ex moglie Bianca è terminata ad aprile, dunque non siamo in crisi, non siamo in nessun momento difficile, né tanto meno abitiamo più sotto lo stesso tetto. Semplicemente e serenamente, non siamo più insieme da oltre sei mesi. Poi ne ho sentite di tutti i colori. ... Ma ad ogni modo le motivazioni, le ragioni, le colpe, le terze persone o i tradimenti, sono aspetti che riguardano la sfera privata di questa vicenda, e per questo rimarranno tali (…)”. Questo accadeva a novembre e da allora il silenzio. Ma adesso Bianca Guaccero ha finalmente rotto il silenzio sulla sua separazione dal marito Dario Acocella, il regista conosciuto sul set della fiction Capri. L’attrice pugliese ha deciso di chiarire la situazione dopo mesi di gossip e indiscrezioni. Abbiamo visto che ad annunciare la fine era stato in modo un po’ brusco Acocella, mentre Bianca si era fin’ora limitata a restare in silenzio. (continua dopo la foto)

Ora al settimanale Di Più Tv la Guaccero ha rivelato i veri motivi dell’allontanamento dal padre della sua unica figlia Alice, nata nel 2014. Una storia che andava avanti da anni, che sembrava una favola moderna, ma che, come capita a tante altre relazioni, si è bruscamente interrotta. “Quando un rapporto dura molti anni si cresce, si cambia, e può succedere che due persone, invece di crescere insieme, di andare nella stessa direzione, si allontanino sempre più, fino a quando la distanza diventa incolmabile” ha fatto sapere la Guaccero alla rivista diretta da Sandro Mayer. “Non è colpa di nessuno se accade, se a noi è accaduto” ha aggiunto l’attrice.

I due, come rivelato dall’ex concorrente di Tale e Quale Show, sono rimasti in rapporti civili per il bene della figlia Alice, che oggi ha tre anni e mezzo. “Tutto il dolore che ho provato mi è servito: mi ha permesso di apprezzare ancora di più le cose belle della mia vita. Mia figlia Alice, prima di tutto, ma anche il mio lavoro di attrice, che nell’ultimo periodo mi sta regalando soddisfazioni immense e spero di continuare così” ha concluso la Guaccero. L’interprete è attualmente protagonista del film tv Rai In punta di piedi e di una pellicola cinematografica accanto a Sergio Rubini e Rocco Papaleo.

