Katie Holmes: finalmente! L'attrice e il collega hanno scelto i recenti Grammy Awards per il loro debutto in società. Seduti vicino al tavolo, si sono scambiati sguardi, sorrisi e confidenze all'orecchio per tutta la serata. Non hanno mai dato troppo nell'occhio, in realtà, ma le telecamere, figuratevi, li hanno inquadrati in continuazione. Anche perché i fan di Joey di Dawson's Creek aspettavano da anni questo momento. Sì, da anni. Non è un'esagerazione. Pensate: le cronache rosa parlano di loro dal lontano 2013 (ma c'è chi dice dal 2014, anche se cambia poco). E ai Grammy le due stelle del cinema americano hanno deciso di mostrarsi insieme in un evento pubblico. Quindi pieno di fotografi e giornalisti. Lei era semplicemente meravigliosa. La ex signora Cruise e mamma di Suri, 11 anni, ha scelto un abito rosso e sfoggiato il suo nuovo cortissimo taglio di capelli che, come spiegato da lei stessa quando sono uscite le paparazzate del nuovo look, è dovuto a esigenze di copione: ''L'ho fatto per un ruolo. Sto girando 'The Doorman', in cui interpreto il ruolo di una donna ex Marine che è una vera guerriera''. (Continua dopo la foto)

Non sono arrivati insieme, ma poi lui ha occupato il posto accanto a lei. E, come anticipato, la serata è proseguita senza nascondere feeling e complicità. Lui? È Jamie Foxx, l'attore premio Oscar per Ray che era elegantissimo in smoking. Finora le due star si erano tenute ben lontano dai riflettori. Di loro, come coppia, esisteva solo qualche scatto rubato. Uno per le strade di Parigi (era primavera 2016, ricorda Vanity Fair), uno in uno studio di registrazione di Los Angeles (correva il 2015) e, ancora, sulla spiaggia di Malibu (nel 2014) e in un ristorante di New York (nell'autunno 2016). Perché sono usciti allo scoperto solo ora? A star a sentire il gossip, il motivo riguardava una clausola della separazione di lei da Tom Cruise, avvenuta nel 2012. (Continua dopo le foto)

Secondo voci mai confermate, nelle carte del divorzio che Katie Holmes ha firmato con l'ex marito era inclusa una clausola che le imponeva di non mostrarsi in pubblico in compagnia di altri partner nei cinque anni successivi. Un 'contratto di singletudine' per l'attrice che, qualora fosse esistito davvero, ora è scaduto. Di conseguenza la Holmes adesso è libera di mostrarsi con un altro uomo. Ma tra Katie e Jamie, rivela una fonte anonima a People, "Niente fughe d’amore, sono solo due adulti attraenti che si conoscono da tempo e trascorrono del tempo insieme". Staremo a vedere...

"Ma che ti è saltato in mente?". Era la Joy di Dawson's Creek e, con quel sorriso dolce e quella faccia da ragazza della porta accanto, ci è entrata nel cuore. Poi ha sposato Tom Cruise, ha divorziato da lui ed è rinata (è persino diventata più bella). Ma le ultime foto di Katie Holmes hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno. Che è successo?