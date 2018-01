Aveva vinto il Grande Fratello Vip e sull'onda dell'entusiasmo o della fama aveva conquistato tantissimi fan. Poi è arrivato anche l'amore insieme al successo ed ora un passo in più: il più importante. Prima intervista di coppia per i futuri sposi Alessia Macari e Oliver Kragl. La Ciociara sta infatti per sposare il calciatore del Foggia – ex Crotone e Frosinone – dopo un anno dal primo incontro. Ospiti di Domenica Live, i due hanno raccontato la loro vita in Puglia e i progetti di matrimonio. La data ufficiale non è stata ancora svelata anche se, come promesso dalla vincitrice del Grande Fratello Vip, sarà molto presto. E sarà una festa in grande, che durerà ben tre giorni. Alla cerimonia non mancherà Barbara d’Urso così come la famiglia italiana e ciociara di Alessia e quella tedesca di Oliver. “La mia festa di matrimonio deve durare tre giorni” ha spiegato Alessia Macari a Domenica Live. (Continua a leggere dopo la foto)

La showgirl lanciata da Paolo Bonolis ad Avanti un altro si sposerà in Chiesa e non vede l’ora di diventare la nuova signora Kragl. Con Oliver non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine ma il centrocampista è riuscito a conquistare la ragazza a poco a poco, messaggio dopo messaggio. E dopo il matrimonio i due pensano ad allargare la famiglia. “Con lei faccio anche una squadra” ha confidato Oliver, davvero innamorato di Alessia. Tanto che per chiederla in sposa ha organizzato una romantica proposta nel giorno del suo compleanno. (Continua a leggere dopo la foto)

Oliver Kragl è nato a Wolfsburg il 12 maggio del 1990 mentre la Ciociara è classe 1993. Il giocatore ha dunque 27 anni ed è alto 180 centimetri. È un calciatore professionista, attualmente impegnato tra le fila del Foggia. Lo sportivo è arrivato in Italia nel 2016, quando è stato acquistato dal Frosinone. Proprio grazie alla squadra giallo blu ha conosciuto Alessia che, com’è noto, tifa da sempre per il club laziale tanto da ricoprire pure il ruolo di madrina della squadra.

