Alla fine le sue parole sono arrivate e così anche la sua verità e la sua versione dei fatti. Loredana Lecciso ha finalmente rotto il silenzio degli ultimi giorni per spiegare cosa sta succedendo con Al Bano. Ospite di Domenica Live, la soubrette pugliese ha confidato che non ha lasciato il cantante di Cellino San Marco, ma ha ammesso che c'è una crisi in corso tra i due. "Un momento interlocutorio" l'ha definito Loredana che ha anche ammesso di non aver apprezzato le ultime esternazioni di Romina Power. Le frecciatine dell'artista americana hanno infastidito parecchio la Lecciso che, stanca della situazione, ha deciso di lasciare la Puglia per chiarirsi le idee a Pavia, dove da tempo vive il fratello. E proprio al Nord, Loredana ha trascorso le festività natalizie, lontana dai figli Jasmine e Bido che sono rimasti a casa con il padre.

"Nessuno ha lasciato nessuno, c'è stato un allontanamento" ha chiarito Loredana Lecciso. "Non ho gradito le esternazioni di Romina, alcune mi hanno fatto tanto male. Perché si comporta così? Non lo so, dovete chiederlo a lei" ha confidato a Barbara d'Urso. Loredana ha voluto inoltre precisare che spesso è ritratta come la terza incomoda di questa storia, quando invece sia lei sia Carrisi erano due persone libere quando si sono conosciute. "La situazione era ben definita, lui era un uomo libero e insieme abbiamo costruito una famiglia" ha puntualizzato Loredana, impegnata con l'interprete da ormai diciotto anni.

Nonostante la crisi in corso, Loredana ha ammesso pubblicamente di amare ancora Albano. “Credo nel nostro progetto di famiglia e nell’ultimo anno i problemi di salute di Albano hanno rafforzato il nostro legame” ha spiegato la Lecciso. Che a proposito della famosa intervista di Albano con Maurizio Costanzo ha confidato: “Sono sicura che intendeva me quando ha chiesto di immaginare con chi è sposato mentalmente”.

