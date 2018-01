Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, Silvia Toffanin si è lasciata andare ad un’importante confessione sul suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi. Stanca dei continui gossip su questa relazione che va avanti da quasi venti anni, la conduttrice ha rivelato che non c’è nessuna crisi con il dirigente Mediaset così come nessun matrimonio all’orizzonte. Durante l’intervista con Gigi D’Alessio, la Toffanin ha affrontato il mondo dei pettegolezzi e di come a volte siano in grado di distorcere la realtà. Soprattutto delle persone più riservate e poco inclini ai social come appunto Silvia e Berlusconi. “Anche a me ne dicono di ogni ma non è vero niente. Ci sono delle discussioni, come tutti, ma nessuna crisi” ha puntualizzato la presentatrice. Dunque, procede a gonfie vele il rapporto tra Silvia e Pier Silvio, che sono genitori di due figli ancora piccoli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, che oggi hanno sette e due anni. (Continua a leggere dopo la foto)

Con queste dichiarazioni Silvia Toffanin ha voluto in qualche modo smentire chi parla di una crisi con Pier Silvio Berlusconi. Dopo tanti anni insieme l’imprenditore non avrebbe nessuna intenzione ad andare all’altare e secondo qualcuno l’ex letterina di Passaparola sarebbe stanca di aspettare. Ebbene, niente di più falso! Silvia è soddisfatta e appagata, serena accanto al grande amore della sua vita. E pure senza il matrimonio i due sono molto legati e formano una famiglia perfetta con i loro bambini. (Continua a leggere dopo le foto)

Non solo vita privata: Silvia Toffanin può godere anche dei successi in ambito lavorativo. Il suo Verissimo resta uno dei programmi tv più seguiti in Italia: ogni sabato milioni di telespettatori si sintonizzano su Canale 5 per vedere le interviste ai numerosi ospiti. Un vero e proprio trionfo per Silvia, che ha preso le redini del format creato da Cristina Parodi, nel 2006.

