Ma come, allora fate un passo indietro? O era inventato il famoso passo in avanti? Matrimonio e figli con Ignazio Moser: sembrava questo il progetto di Cecilia Rodriguez dopo la fine del Grande Fratello Vip. Con il passare dei mesi, però, qualcosa è cambiato. E a Verissimo la sorella di Belen ha smorzato gli entusiasmi, ribadendo che si sta ancora conoscendo con il figlio di Francesco Moser. Crisi in corso tra i due? Assolutamente no, anzi. Ignazio si è addirittura trasferito a casa di Cecilia a Milano, dando il via a una vera e propria convivenza. Cosa è successo dunque tra Cecilia e Ignazio? Niente di grave, i due vogliono solo viversi il loro rapporto come due fidanzati normali e non desiderano bruciare le tappe. Tempo al tempo, insomma. Soprattutto dopo che questa storia è nata sotto il segno delle polemiche e delle critiche. “Sposarmi non è tra i miei progetti”, ha chiarito Cecilia Rodriguez a Silvia Toffanin. “Ci piacerebbe fare una festa dell’amore” ha puntualizzato Ignazio Moser. (Continua a leggere dopo la foto)

E un figlio, invece? “Per il momento ancora no. Lui ha 25 anni, io 27: c’è tempo” ha precisato l’argentina. E pensare che solo qualche mese fa era pronta a diventare mamma… “Ci stiamo ancora conoscendo. Aspettiamo qualche anno, mi voglio godere questa storia ancora come fidanzati” ha spiegato Cecilia. Nel frattempo sull’Isola dei Famosi Francesco Monte, ex fidanzato della Rodriguez, continua a piangere per la sud americana. (Continua a leggere dopo le foto)

Dopo la prima puntata del reality show, l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un momento di sconforto riguardo a ciò che è accaduto alla storia d’amore più importante della sua vita. Intanto un altro Francesco, ovvero Moser Senior, è intervenuto a Verissimo per benedire la nuova relazione del figlio. “All’inizio pensavo che una volta tornati a casa sarebbe tutto finito, invece, vedo che la cosa va avanti” ha fatto sapere il popolare ciclista.

