Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo: azzerate tutto. Azzerate le voci di rottura e i pettegolezzi circolati finora sulla crisi tra i due cantanti. Gigi è tornato a parlarne nel salotto tv di Silvia Toffanin, a Verissimo, dove ha rivelato che tra lui e la mamma di suo figlio (il più piccolo) va tutto bene. Sì, dice proprio così. Ma come? In effetti, a metà estate scorsa, la dichiarazione congiunta all'Ansa, l'unica nota ufficiale fatta circolare dai diretti interessati, parlava di crisi, non di rottura definitiva come poi si è ipotizzato nei mesi successivi. "Sì, siamo in crisi.La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità", si leggeva nel comunicato firmato da entrambi. Così, con queste poche righe, la coppia, insieme da più di 10 anni e con un figlio di 7, Andrea, confermava i rumor che, con insistenza, circolavano da tempo. A questo si aggiunga la totale assenza di interazioni e foto social insieme di Gigi e Anna. E le paparazzate di lei con quelli che venivano indicati come nuovi compagni. (Continua dopo la foto)

Ma Gigi, prima di confidarsi con la Toffanin, l'aveva detto prima di Natale, a novembre 2017. In un'intervista rilasciata al sito Bergamo Post, il cantante era intervenuto così sull'argomento: "La verità è che io e Anna non ci siamo mai lasciati. I giornali di gossip scrivono solo c…te. Le hanno attribuito dieci storie diversi in una settimana, figuriamoci… Anna è una ragazza seria". Parole che avevano destato perplessità, dopo tutti quei pettegolezzi sulla fine della loro storia d'amore. Poi sono arrivate le feste e, da quanto si è potuto dedurre sui rispettivi profili social, Anna e Gigi le hanno trascorse separati. Anche per salutare l'anno che se ne andava la Tatangelo non ha incluso D'Alessio nel collage di foto che più rappresentavano il suo 2017. Quindi sembrava proprio scritta la parola 'the end' sulla relazione. (Continua dopo le foto)





Oggi, però, fine gennaio 2018, Gigi capovolge la situazione. E mette un punto a presunte crisi e pettegolezzi in merito alla crisi con la sua Anna. Intervistato da Silvia Toffanin nel programma del sabato pomeriggio Verissimo, il cantante ha ribadito che con la Tatangelo va tutto bene. "In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire. Io e Anna siamo insieme da 12 anni, non da un giorno – ha confessato - A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano. Non è vero assolutamente nulla. Sono le crisi che possono succedere a tutti". Poi, incalzato dalla conduttrice sulla loro presunta crisi, vista anche la sua assenza al compleanno di lei, ha concluso: "Stiamo bene. La verità è che a volte, stare un po' distanti fa bene all'amore".

"Solo lei…". Anna Tatangelo super sexy anche a Natale. Lo scatto, subito 'preso d'assalto'dai fan, infiamma i social: come si è mostrata la cantante. Ah!