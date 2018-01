"Santiago ha capovolto ogni mia prospettiva, ha cambiato tutte le mie priorità. Lui è il mio carburante e ogni cosa che faccio, la faccio con una motivazione in più, e quando intraprendo un progetto, ora sento di farlo anche per lui", è così che il bel ballerino ex marito di Belen ha parlato al settimanale Oggi. De Martino, diventato famoso per aver partecipato ad Amici ed essere poi entrato a far parte dello staff dei professionisti del programma, è attualmente in Honduras dove sta lavorando come inviato del reality L’Isola dei Famosi. Per lui è la prima volta. E non solo come inviato dall’Honduras. È anche la prima volta che si distacca per un periodo così lungo da Santiago. E questo distacco gli pesa molto. Ma, se ha accettato di partire per l’isola, lo ha fatto anche per il figlio. Nell’intervista a Oggi, il ballerino ha raccontato proprio tutto. Anche come ha detto a Santi che tra lui e Belen era finita. “Quando ti sposi e fai un figlio, pensi sia per sempre. Mi sono colpevolizzato tanto, non glielo nascondo, ma quando una coppia non funziona, la colpa è divisa a metà. Il dispiacere è tanto, ma poi subentra l’intelligenza per prendere atto che non tutte le cose hanno un lieto fine e che c’è del buono anche nei distacchi”, ha spiegato. Continua a leggere dopo la foto

E continua: “Ho sempre detto la verità a mio figlio, gli ho spiegato quello che accadeva, usando parole semplici. Mi sono rivolto a uno psicologo infantile e mi ha consigliato di essere sincero con lui". Cose non facili, ma necessarie: "Ho spiegato a Santiago che io e la mamma non andavamo più d’accordo, ma che gli volevamo tantissimo bene, che non avremmo vissuto più nella stessa casa, ma che quanto successo fra noi, non sarebbe mai successo tra di noi. E da allora gli dico che 'noi non ci lasceremo mai'’’. Decidere di partire per il ballerino è stato tutt’altro che facile ma lo ha fatto anche per amore di Santiago:"Sa che sono partito perché bisogna lavorare per comprare le cose che ci servono: cerco di trasmettergli di continuo il valore delle cose e sono chiaro nello spiegargli che per comprare ciò che a lui piace, i grandi devono lavorare. E' la prima volta che mi stacco da lui per così tanto tempo, il telefono mi aiuta molto", continua il napoletano.

È stato indeciso fino all’ultimo: "Prima di partire per l’Isola ho avuto grandi titubanze perché dovermi staccare da lui per un lungo periodo mi angosciava, ma poi alla fine mi sono detto che sono un papà che ha bisogno di lavorare come tanti altri papà e devo continuare a credere nei miei progetti". Ma avrà temuto di sentire la mancanza della nuova fidanzata? Beh, insomma: "Non sono innamorato, ma se lo fossi avrei fatto di tutto per portarmi dietro chi amo. Sarei comunque partito: ci sono cose che devono continuare a prescindere da quello che si prova. I progetti sono importanti per il proprio benessere, senza è impossibile stare bene con se stessi e con chi ami”. È giovane, De Martino (ha 28 anni) ma un’idea precisa dell’amore: ‘’L’amore è un picco, a qualsiasi età va vissuto di pancia. L’amore travolge: non è una scelta, è qualcosa che subiamo. Ci si racconta che con l’età il sentimento diventa più razionale, ma devi sentire la scossa. Nessuna scossa, al momento". Ama le belle? "I miei interessi non vertono su cose così scontate come la bellezza di una donna. E' la personalità che mi rapisce".

