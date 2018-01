Non bastavano i problemi di politica interna con i democratici sulle barricate, adesso per Donald Trump arriva un altro duro colpo. Almeno così racconta il gossip visto che la first lady Melania non è partita al suo fianco per Davos dove si sta svolgendo il World Economic Forum. La moglie del tycoon ha cancellato la sua partecipazione al viaggio, secondo la Casa Bianca per "problemi logistici e di programmazione". Diversi media statunitensi, tuttavia, sottolineano che la first lady non appare in pubblico dal 12 gennaio, quando il Wall Street Journal ha riportato per la prima volta la notizia che l'avvocato di Trump ha pagato 130 mila dollari alla pornostar Stormy Daniels per coprire una presunta relazione tra i due. Qualcuno, scrive l’edizione italiana dell’Huffington Post, ipotizza che questo improvviso cambio di programma possa trattarsi di un "messaggio subliminale" rivolto al marito. La scelta, infatti, risulta particolarmente insolita e si aggiunge a una serie di comportamenti sospetti che l'ex modella sta adottando nell'ultimo periodo, da quando il gossip ha nuovamente gettato nuove ombre sul suo matrimonio. (Continua dopo la foto)

In occasione delle celebrazioni del tredicesimo anniversario dalle nozze, secondo Inside Edition, la first lady ha preferito mantenere un basso profilo. Blitzer ha sottolineato che nell'anniversario dell'insediamento di Trump, lei ha pubblicato una foto nella quale appare da sola: una scelta, anche questa, presumibilmente non casuale. "È piuttosto inusuale, nella storia moderna non abbiamo mai visto una coppia come la loro", ha dichiarato alla Cnn Kate Andersen Brower, che da tempo studia il comportamento delle mogli dei presidenti statunitensi. Si associa al suo pensiero la giornalista Kate Bennet, secondo cui Melania parla poco ma è abilissima a lasciare messaggi subliminali, volti a far intendere molto più di quel che dice esplicitamente. (Continua dopo le foto)





Nata nel 1970 in Slovenia, a Novo mesto, allora parte della Jugoslavia, suo padre, Viktor Knavs, gestiva un concessionario di auto e motociclette e veniva dalla vicina cittadina di Radeče, mentre sua madre Amalija, era originaria di Raka, un villaggio vicino a Krško[8] ed era specializzata in cartamodelli per creazioni di moda. Quando era ancora adolescente, Melania si trasferì con la famiglia a Sevnica, dove crebbe in un modesto condominio. Ha intrapreso la sua carriera di modella a 16 anni e all'età di 18 anni ha firmato con un'agenzia di modelle a Milano. Dopo essersi trasferita a New York nel 1996, incontra Donald Trump alla settimana della moda di New York nel settembre del 1998. La loro relazione diventa di dominio pubblico in seguito a un'intervista nel 1999 a The Howard Stern Show. Nel 2000 appare con Trump durante la sua campagna elettorale in favore del Reform Party 2000 per la campagna presidenziale. Da allora sono stati sempre inseparabili nonostante le “magagne” di Donald che, in più di un’occasione, ha avuto occhi per altre donne.

