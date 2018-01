A star a sentire il gossip, il matrimonio di Harry e Meghan, che si fa sempre più imminente, ha scatenato parecchie tensioni in famiglia. E non solo tra le quasi cognate, Kate Middleton e la Markle, che ancor prima di ufficializzare il fidanzamento erano state date ai ferri corti, anche tra fratelli. E dire che manca ancora un po' a quello che è stato definito 'l'evento del 2018'! Le nozze verranno celebrate il prossimo 19 maggio e, certo, i gossip non mancano. Come le voci degli ultimi giorni secondo cui il papà e la sorellastra dell'attice canadese potrebbero non essere presenti al grande giorno di Meghan che hanno fatto discutere parecchio. "Se puoi spendere 75mila euro per il vestito del tuo fidanzamento ufficiale, allora puoi spendere anche 75mila euro per tuo padre in bancarotta", avrebbe detto la sorellastra di Meghan al Mirror e non solo: "Era troppo impegnata per mantenere i contatti. Meg, perdonami. Vorrei che m'invitassi al tuo matrimonio". Un'intervista che, dicono, non avrebbe affatto gradito Kate Middleton, che sarebbe convinta che Samantha sia solo in cerca di popolarità. (Continua dopo la foto)

E qualche giorno fa, per tornare alla presunta tensione tra fratelli e rispettive consorti (o quasi), anche William si sarebbe infuriato. I duchi di Cambridge, sostiene il Daily Express, si sono infuriati con i futuri sposini che, di giorni in giorno, conquistano sempre più consensi. In attesa del matrimonio, infatti, hanno iniziato un vero e proprio tour che li porterà a incontrare i sudditi in tutto il Paese. Una delle ultime visite in programma era a Cardiff, in Galles, dopo Nottingham e Brixton. Tutte tappe che, è inevitabile, hanno ricevuto una notevole copertura mediatica. Peccato che William e Kate in quello stesso giorno avevano in programma una visita in alcuni ospedali pediatrici per lanciare anche una campagna di prevenzione che ai duchi sta molto a cuore. Quindi la concomitanza dei due eventi e la certezza che Harry e Meghan sono i personaggi del momento avrebbe fatto perdere le staffe a William, consapevole che i suoi impegni sarebbero inevitabilmente passati in secondo piano rispetto al tour che vede impegnati i futuri sposini.





Ma eccoci all'ultima che avrebbe generato un po' di tensione in casa Windsor, dove tirerebbe aria di burrasca. Kate sarebbe (di nuovo) furiosa con il principe Harry e il motivo, ovviamente, riguarderebbe le nozze Meghan. Come riporta il sito LadyBlitz, durante un'intervista radiofonica, William avrebbe rivelato un particolare sul matrimonio dell'anno: "Giusto per chiarire, Harry non mi ha ancora chiesto di fargli da testimone. Potrebbe essere un argomento delicato...". Secondo il sito, quindi, la mamma di George e Charlotte non avrebbe preso affatto bene questo ritardo anche se, si legge ancora, in questo momento la priorità della duchessina sarebbe la sua gravidanza. Il terzo erede di William e Kate nascerà ad aprile prossimo, poche settimane prima delle nozze di Harry.

