Cecilia con Ignazio, Belen con Iannone, e Jeremias? È ufficiale: Jeremias Rodriguez e la fidanzata Sara si sono lasciati per l’ennesima volta. A farlo sapere il fratello di Belen, ospite di Casa Signorini. A causa di alcuni problemi non del tutto chiari, i due hanno deciso di prendere strade diverse. E pensare che solo lo scorso Natale sono apparsi felici e spensierati, ospiti della famiglia Rodriguez a casa di Belen. Evidentemente qualcosa è andato storto e quelle crisi che già si erano manifestate in passato sono tornate più forti che mai. Nonostante tutto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sembra già pronto a voltare pagina: ha infatti rivelato di voler incontrare Aida Yespica, conosciuta proprio all’interno del reality show. Alfonso Signorini ha confidato che presto inviterà la venezuelana nel suo programma web e non mancherà Jeremias, spesso ospite del salotto del giornalista. (Continua a leggere dopo la foto)

“Mi piacerebbe rivederla” ha confidato il sud americano. Scoppierà finalmente la passione tra i due? Non solo Jeremias Rodriguez: di recente è tornata single anche Aida Yespica. Dopo la finale del Grande Fratello Vip, dove ha ottenuto il quinto posto, la showgirl ha lasciato il fidanzato Geppy. Complice il periodo di lontananza, Aida ha capito di non amare l’imprenditore napoletano conosciuto la scorsa estate a Ibiza. (Continua a leggere dopo la foto)

E così, una volta tornata alla vita di tutti i giorni, ha chiuso questa breve relazione. Ora che pure Jeremias è tornato single, ci sarà finalmente qualcosa di concreto tra i due? Dopo Cecilia e Ignazio e Luca e Ivana, sta per formarsi un’altra coppia nata nel reality show di Ilary Blasi? Chi vivrà, vedrà! E intanto il gossip gongola. Se si sistema anche lui, ci sarà da dire molto.

