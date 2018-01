Se due indizi non fanno ancora una prova allora poco ci manca. Sembra che la barca stia scricchiolando non poco. Lei da una parte con le amiche, lui che resta a casa dall’altra parte del mondo. Casualità oppure crisi? Per ora non è dato sapere sta di fatto che tra l’ex velina bionda Costanza Caracciolo e Christian Vieri qualcosa stia succedendo. Sono molti infatti i giornali che rilanciano la notizia da Diva e Donna che scrive: “Costanza Caracciolo è tornata in Italia dopo un periodo negli Stati Uniti – fa sapere la rubrica “Sussurri fra divi” – Proprio in America, a Los Angeles, ha incontrato le sue amiche e colleghe, anche loro ex veline Maddalena Corvaglia edElisabetta Canalis, peraltro storica ex del suo attuale fidanzato. Con loro la bionda del bancone di Striscia la notizia (Canale 5) ha trascorso il suo compleanno”. Al sempre informatissimo Chi che, nelle “chicche di gossip”, riporta: “L’ex velina, dopo mesi trascorsi a Miami dal fidanzato, ha fatto le valigie ed è tornata in Italia. Vieri, invece, è rimasto negli States. Crisi in corso”. (Continua dopo la foto)

I due erano usciti allo scoperto quest'estate. Dopo essere stata avvistata a Cervia al “Bobo Summer Camp”, mostrando già feeling con l’ex campione, la Caracciolo era stata anche pizzicata in sua compagnia a Miami lo scorso maggio. Era stato il magazine Spy a dare la conferma fotografica, pizzicando l’ormai nuova coppia dell’estate e le loro praticamente inseparabili vacanze. Tra discoteca e fuga d’amore da Ibiza alla Sardegna a bordo di un jet privato, il settimanale non aveva avuto dubbi: tra i due era scoccata la scintilla. A lanciare per primo l'indiscrezione era stato il giornalista Gabriele Parpiglia che, dalle Baleari dove ha trascorso le sue vacanze, aveva scritto un post su Facebook in cui ha confermato di avere visto i due in atteggiamenti “intimi”.





“Massì dai è estate facciamo un po’ di gossip che non fa male a nessuno e soprattutto si parla di amore quindi è una buona novella. E soprattutto d’estate il gossip è una buona compagnia per distrarsi''. La coppia, nei mesi scorsi, ha attraversato momenti difficili dopo l’aborto spontaneo di lei: “È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media, purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento”. Momento che invece potrebbe essere stato decisivo a incrinare l'armonia della coppia.

