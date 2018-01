E finalmente un nome si scoprì. Erano settimane, forse mesi, che si parlava di una frequentazione di Elisabetta Gregoraci, ex di Flavio Briatore, con un umo misterioso. Ecco, finalmente sappiamo qualcosa di più, come che ad esempio è un imprenditore di Parma e con il quale la Grecoraci ci è vista anchenella capitale: ora “Chi” avrebbe scoperto il fortunato. La rivista ha fotografato la conduttrice mentre passeggia nella Capitale assieme a Francesco Bettuzzi, imprenditore emiliano della “Pure Herbal”, di cui Elisabetta è testimonial. La Gregoraci e Bettuzzi si conoscono da circa due anni ma ultimamente avrebbero intensificato gli incontri. In questi giorni Elisabetta è in total relax (non che in passato era una ceramista dell’industria ceramica che osava svegliarsi alle 3 del mattino) e ora che è (ormai) una donna single, ha deciso di godersi le vacanze all'insegna del no-stress. L'ex di Flavio Briatore è andata in montagna e ha pubblicato scatti hot del suo fisico mozzafiato sul suo profilo Instagram. "Metti una calabrese sulla neve”, scrive nella didascalia che accompagna la foto alla spa immersa nell'acqua della piscina. (Continua dopo la foto)

In altri post si vede mentre fa un giro in bicicletta. Scenari bellissimi e giornate rilassanti per la bella Elisabetta. La showgirl e Briatore hanno reso ufficiale la fine del loro matrimonio qualche settimana fa. La separazione è stata consensuale e secondo il settimanale “Nuovo” a scatenare tutto sarebbero stati dei messaggini sul telefono di Briatore scoperti dalla moglie: “L’idillio – fa sapere la rivista – è arrivato al capolinea, come vi avevamo anticipato quest’estate. Da tempo si mormorava e alla fine Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno reso ufficiale la fine del loro matrimonio, da cui è nato il figlio Nathan Falco. La separazione è consensuale ma nessuno dei due ha spiegato i motivi dell’addio. Alle domande di Valerio Staffelli che le ha consegnato il Tapiro d’oro Elisabetta ha riso solo alla domanda sulla differenza d’età (30 anni) ma sul resto mutismo assoluto. (Continua dopo la foto)

Un 💋a voi .. Un post condiviso da Official Page (@elisabettagregoracireal) in data: Gen 17, 2018 at 5:28 PST

A dare qualche informazione arriva il settimanale “Nuovo” secondo cui a scatenare tutto sarebbero stati dei messaggini sul telefono di Briatore scoperti dalla moglie: “L’idillio – fa sapere la rivista – è arrivato al capolinea, come vi avevamo anticipato quest’estate. Secondo i beninformati, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero stati i messaggi hot sul telefonino di Flavio inviati a una sua collaboratrice. Per gli amici di lui, però, la distanza e i troppi impegni avrebbero distratto anche la ex, che pure ha sempre smentito e sviato l’attenzione dalle presunte amicizie amorose”.

