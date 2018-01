Sapevamo che secondo il direttore di Nuovo, Loredana Lecciso non avrebbe lasciato definitivamente Al Bano, ma avrebbe solo preso un momento di pausa. Stanca delle continue pressioni mediatiche e delle frecciatine lanciate sui social e nelle varie interviste dalla ex moglie del cantante, Loredana starebbe valutando cosa fare. Non è escluso inoltre, prosegue sempre Signoretti, un ritorno imminente a casa di lui, in Puglia. Attualmente, infatti, Loredana si sarebbe trasferita a casa del fratello ma la decisione di separarsi da Al Bano non è definitiva. La presunta separazione tra Al Bano e Loredana Lecciso è sulle pagine dei giornali e sulla bocca di tutti. In un'intervista a "Il Tempo" il cantante ha finalmente detto la sua. Secondo le indiscrezioni si sono detti addio nei giorni di Natale dopo 18 anni d'amore e due figli e c'è chi ritiene che l'intervista a Maurizio Costanzo, andata in onda pochi giorni fa, sia stata la "goccia" che ha fatto traboccare il vaso. Al Bano però cade dalle nuvole e smentisce la rottura. (Continua a leggere dopo la foto)

"Se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. A me non risulta nulla. Non ho nessuna intenzione di entrare in questa bolgia - spiega - Ormai leggo la mia vita sui giornali ma non sempre si dice la verità. Insomma non è detto che sia tutto vero. Innanzitutto è sbagliata la formula. Se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. Comunque a me non risulta nulla". Con Loredana si è sentito per telefono: "Ma non voglio parlarne". Escluso, inoltre, il ritorno di fiamma con Romina Power... (Continua a leggere dopo le foto)

"Sono passati troppi anni e sono cambiate troppe cose. La cosa più bella è che siamo passati da una fase di scontri a una fase di inconri. Romina è la madre dei miei figli". A "Pomeriggio 5", nel frattempo, va in onda una recente intervista, in cui Loredana Lecciso ribadisce di non essere gelosa di Romina.

