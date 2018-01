Dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi lo scorso anno di lei abbiamo sentito parlare poco. Sempre molto attiva sui social Giulia Calcaterra resta sempre in contatto con i fan. L'ex velina di Striscia la notizia nel corso del tempo è molto cambiata. È sempre stata una bella donna, ma in questi anni abbiamo visto come il suo aspetto si sia modificato, evidentemente la cura del suo corpo per la giovane ha un'importanza cruciale. In una recente intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, la 25enne lombarda ha parlato proprio di questo, in particolare descrivendo un periodo molto difficile della sua vita. A vederla sempre sorridente nessuno lo direbbe, ma Giulia ha sofferto di depressione e questa condizione l'ha portata a fare i conti anche con la trasformazione del suo corpo. Tutto è iniziato dopo il programma che le ha regalato il maggiore successo. La Calcaterra sbarcò a Striscia nella stagione 2012-2013, dove fece la Velina insieme ad Alessia Reato. L'esperienza le ha regalato il successo, ma anche un momento terribile, da cui è successivamente guarita grazie a un viaggio di 8 mesi fra Australia e Thailandia. (continua dopo la foto)

Giulia ha raccontato come quel momento di crisi l'abbia portata a ingrassare: "Ho bei ricordi di Striscia, ma non di quello che è accaduto attorno a me in quel periodo: una velina dovrebbe trasmettere gioia, sorridere, io invece piangevo tutti i giorni. Ero depressa, triste, sono stata seguita anche da uno psicologo e il disagio si vedeva anche nel fisico: avevo 13 chili in più di oggi…". Giulia ha raccontato inoltre di essere stata al centro di feroci critiche dal web: "Sono arrivata a Milano, a 21 anni da un paesino di provincia e sono stata una vittima di 'bullismo mediatico': sui social venivo presa di mira, mi arrivavano insulti pesanti e anche minacce di morte non è stato facile reagire".





Dopo quel complicato periodo, si è presa una pausa per ricaricarsi e capire cosa stesse cercando realmente di essere. In fondo era una ragazza molto giovane che aveva ancora bisogno di capirsi bene. Così è stata lontana dalla tv e si è dedicata prevalentemente al mondo del fitness, sua grande passione sin dai tempi in cui praticava ginnastica e partecipava ai campionati nazionali, fino al ritorno grazie all'Isola dei Famosi (in cui è stata eliminata nella sesta puntata). Oggi, la ex naufraga ha voltato pagina ancora una volta, con la rottura dal fidanzato Diego Dario cui è stata legata per molto tempo: "È finita: sono libera in tutti i sensi. E le mie amiche mi chiamano "selvatica"…". I primi segnali di crisi tra loro ci furono ai tempi dell'Isola. In estate si mormorò di un flirt con Fabio Colloricchio, poi smentito.

