Pronti via, stasera prima puntata dell’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi. Un’edizione che si annuncia ricca di sorpresa e quanto mai incerta caratterizzata da tante novità, nomi importanti e un nuovo inviato pronto a vestire i panni del co conduttore. Parliamo di Stefano De Martino il ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez che in queste ore sta facendo parlare non poco. Non per il ruolo inedito, piuttosto per una foto appara su Instagram che ritrae un nuovo tatuaggio: due rose intrecciate e dei numeri. Inutile dire come i fan si siano sbizzarriti nell’interpretazione del disegno. Tra tutte, due prevalgono. La prima sarebbe quella di un tatuaggio fatto per ricordare il nonno, a cui Stefano era molto affezionato, morto da poco. La seconda invece è più piccante. Si tratterebbe infatti di un messaggio per Gilda Ambrosio. Oggi infatti ricorre il compleanno di Gilda, e secondo alcuni Stefano nasconde un messaggio in codice per lei, anche se a Verissimo recentemente Stefano aveva dichiarato: "Sono single. Alla mia età i ragazzi pensano a mettere su famiglia, io ho già fatto tutto e ora me la godo come se fossi in pensione". (Continua dopo la foto)

Parole che sembrano campate per aria. In occasione della partenza per l'Isola, infatti,11parenti e amici di Stefano hanno pensato di organizzargli una festa a sorpresa per salutarlo e indovinate chi si intravede tra i presenti? Esatto, Gilda Ambrosio. Ma allora perché dirsi single? Non è dato sapere se l'ex marito di Belen abbia scelto di non parlare pubblicamente della relazione con la Ambrosio o se, seconda ipotesi, sono tutte chiacchiere e la loro in realtà è solo una bella amicizia. Certo è che sono molto uniti. Dall'estate scorsa, quando è esploso il gossip, non si sono mai lasciati. Sono stati avvistati diverse volte insieme. A eventi e in vacanza e persino durante le recenti feste natalizie, che hanno trascorso a St. Moritz anche in compagnia del figlio di lui, Santiago.

I paparazzi sono sempre all'erta ma da Stefano e Gilda ancora discrezione ai massimi livelli. Tra poco, come detto, lui partirà per una nuova avventura televisiva. La stessa che prima di lui avevano provato la ex moglie Belen e anche la ex cognata Cecilia, reduce dall'esperienza in un altro reality di successo, il Grande Fratello Vip, che le ha fatto anche trovare l'amore. E se succedesse anche a Stefano? Le scommesse sono aperte.

