I social nel 2018 non mentono, verrebbe da dire. Cioè, sì: se consideriamo photoshop vari, giochi grafici e tecnologici. Ma se due persone tornano a postare una foto insieme vuol dire solo una cosa: la loro relazione continua, in barba a tutte le chiacchiere e al gossip. Stavolta parliamo di Ludovica Frasca e Luca Bizzarri, i quali sono, appunto, tornati insieme. A farlo sapere è stata l’ex velina di Striscia la notizia postando una foto insieme al fidanzato sul suo profilo Instagram. Nella foto i due festeggiano il matrimonio di una coppia di amici, puntualizzando con ironia che non si tratta delle loro nozze (perché delle loro nozze anche si è sempre parlato molto). I fan sperano già che il loro matrimonio venga annunciato presto, dal momento che lo avevano rimandato senza rivelare la data. Era stato il settimanale Chi ad annunciare la rottura della coppia lo scorso novembre. Ma allora? (Continua a leggere dopo la foto)

Non solo, il settimanale in quella circostanza aggiunse anche che i due si erano lasciati già da alcuni mesi. Luca e Ludovica non avevano però fornito alcun dettaglio in merito alla loro separazione e sui social non apparivano più insieme come prima e come ora. La rottura, quindi, c'era stata davvero. L’ex velina ha 21 anni in meno del comico, ma in più occasioni hanno fatto sapere che la differenza di età non è mai stata un problema tra loro. (Continua a leggere dopo le foto)

Ludovica Frasca e Luca Bizzarri stanno insieme da più di tre anni, più volte hanno manifestato il desiderio di sposarsi e metter su famiglia. Obiettivi che sembravano non potersi più realizzare a causa della loro rottura, ma a quando pare i due sono riusciti a ritrovarsi. In passato si è parlato spesso di crisi tra i due, ma la coppia aveva sempre smentito. Questa volta il comico e l’ex velina potrebbero davvero convolare a nozze.

