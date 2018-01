La storia d'amore tra Fabio Fulco e Cristina Chiabotto sembrava un sogno. Dodici anni d'amore non sono uno scherzo e infatti la coppia da tempo parlava di matrimonio, le loro foto erano un tripudio di felicità, poi senza che nessuno se lo aspettasse è arrivata la rottura. Poi sono venuti fuori i motivi: lei non era pronta a investire di più sulla coppia. Nella puntata del 21 gennaio di Domenica Live, per la prima volta Fulco parla di questa vicenda che per lui ha ancora un sapore amaro. L'attore sta ancora affrontando le conseguenze e è visto, chiaramente, durante il suo incontro con Barbara D'Urso. Fabio non ha fatto nulla per nasconderlo, confidandosi con la conduttrice e amica di vecchia data, alla quale ha riservato questo racconto. Dolorosamente ha spiegato le ragioni della fine di un rapporto che durava da molto tempo. Nelle poche dichiarazioni pubbliche, Fulco aveva parlato di una storia che gli aveva strappato il cuore e di un periodo di solitudine che lo aveva messo alla prova. Dopo un riassunto delle parole dell'ex compagna, si pronuncia lui, con parole decise, addolorate e forti. (continua dopo la foto)

"L'intervista - ha detto Fulco - di lei si commenta da sola e non ne parlerò. L'errore commesso da me è aver usato la prima personale plurale, parlare di noi. In futuro parlerò solo di me. Quello che abbiamo visto è la proiezione di un sogno durato 12 anni, che io avrei voluto durasse tutta la vita, ma che era diventato solo il mio sogno". Poi fa accenno a dettagli che evidentemente non sono stati resi noti e che lasciano intendere come la fine del rapporto tra i due non sia stata dolce: "A un certo punto è suonata la sveglia e l'ho capito. Tutto può finire e siamo essere umani, quello che per me è importante nella vita è il rispetto, da tutti e per tutti".





Ma adesso lui vuole guardare avanti e, con le lacrime agli occhi aggiunge: "Io sono un sognatore, per cui la cosa più scontata era che mi svegliassi e non credessi più in quel sogno, ma quello è il mio sogno, per cui mi riaddormenterò, riprenderò quel sogno con un volto diverso e, se Dio vorrà, troverò una persona che abbia voglia di lottare con me, darmi una famiglia, dei figli, che abbia voglia di costruire con me e fare sacrifici, perché questo vuol dire stare insieme". Infine, i toni sono diventati più leggeri con un ricordo del set tra la padrona di casa e il suo ospite e quando scatta il momento in cui tutti invocano il bacio e la D'Urso si tira indietro dicendo: "No, perché tu infili la lingua". Fulco risponde ironicamente: "Lo sai, io le cose le faccio autentiche, oppure non le faccio".

