Siamo abituati a vederla sorridente e battagliera, Paola Caruso è sicuramente sempre molto spumeggiante. Ma nessuno fino ad oggi conosceva quel particolare così intimo della sua vita privata che le ha creato tanta sofferenza. Infatti, la Bonas ospite di Domenica Live ha fatto per la prima volta una confessione molto accorata. Con le lacrime agli occhi Paola, di fronte a Barbara D’Urso, ha rivelato di essere stata adottata. La showgirl, due volte concorrente dell’Isola dei famosi in Italia e in Spagna, ha raccontato parte della sua storia familiare con la promessa che ne parlerà ancora, al fine di raccontare la sua storia per intero. “Sono stata adottata - ha esordito la Caruso -.Non conosco i miei genitori biologici, solo quelli adottivi”. La Caruso ricorda di averlo scoperto per caso quando era solo una ragazzina13 anni. Fu un’amica a confessarglielo nel bel mezzo di una lite, pur non avendo intenzione di ferirla: “L’ho scoperto che avevo 13 anni, ero già grande ed ero in un periodo delicato". Chiaramente questa scoperta è stata molto sconvolgente, anche perché la notizia è arrivata in modo imprevisto e senza il sostegno di una adulto. (continua dopo la foto)

"Me lo disse una mia amica - ha spiegato Paola -. I nostri genitori erano amici e anche lei era stata adottata. Un giorno litigammo perché ci piaceva lo stesso ragazzo. Le dissi una cosa brutta, tipo che non poteva prendersi il ragazzo che piaceva a me perché era stata adottata e lei mi disse che lo ero stata anch’io”. La Caruso ricorda di aver sempre sospettato di non far parte di quella famiglia calabrese che si prese cura di lei fin da quando ne aveva memoria. Pare che, sebbene consideri come suoi genitori quelli adottivi, la famiglia allargata d’origine non l’abbia mai trattata allo stesso modo degli altri, facendola pesare una differenza che lei nemmeno sapeva esistesse.





Per Paola l'infanzia non è stata semplice e fin da piccolissima ha dovuto confrontarsi con lo sguardo degli adulti che per lei non sono stati sempre magnanimi. E dopo quella scoperta arrivata a bruciapelo dall'amica, la Caruso ha iniziato a farsi delle domande: "A quel punto cominciai a pensare. Nella mia famiglia erano tutti scuri, ero l’unica bionda con gli occhi verdi. Anche gli altri mi trattavano male, mi davano i pizzicotti. Io l’ho sempre sentito. Reagii malissimo, andai a casa gridando e spaccai tutto. I miei avevano paura e preferirono non dirmi niente".

