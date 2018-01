Non è stata proprio una gran mossa quella di farli ritrovare tutti insieme "appassionatamente". Prima di partire per l’Isola dei Famosi, Francesco Monte ha rischiato di trovarsi faccia a faccia con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Tutti e tre sono stati infatti invitati dallo stesso brand durante il Pitti Umo che si è tenuto qualche giorno fa a Firenze. Alla fine l’ex tronista, la sorella di Belen e il ciclista sono riusciti ad evitarsi: quando la nuova coppia è arrivata, il tarantino era già andato via. Ma – come riporta Verissimo nella rubrica I Giri di Valzer – Monte si è arrabbiato parecchio con gli organizzatori. Insomma, alla fine tutto è andato per il meglio, ma le possibilità di incontrare Cecilia e Ignazio erano parecchio alte. Nonostante abbia ormai accettato la scelta di Cecilia, Francesco è ancora molto innamorato della Rodriguez e si sa che questo tipo di situazioni, vip o non vip, darebbero fastidio a tutti. Nelle recenti interviste ha ammesso che non è facile superare la fine di un amore durato quasi cinque anni. (Continua a leggere dopo la foto)

Non solo: Monte spera di riuscire a dimenticare la ragazza proprio in Honduras, dove spera di restare il più a lungo possibile. Magari fino alla finale prevista per il prossimo 9 aprile. Basteranno tre mesi per dimenticare queste profonde pene d'amore? Oltre ad essere stato lasciato al Grande Fratello Vip, l'ex corteggiatore di Teresanna Pugliese deve fare pure i conti con le numerose foto e servizi dedicati a Cecilia e Ignazio, che si professano sempre più complici e innamorati.

“Se all’inizio provavo una rabbia incontenibile, che poi si è trasformata in frustrazione, adesso sono come sollevato. Vedendola sui giornali o in televisione veramente felice con Ignazio, penso: “Tutta questa sofferenza che ho provato, e che sto provando, evidentemente era necessaria se ora Cecilia è così serena con questo nuovo ragazzo” ha dichiarato Francesco Monte.

